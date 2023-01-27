桃園第一家合法寵物生命紀念業 預計今年4月開幕

現代人熱愛飼養毛小孩，對待他們如同家人，對於寵物後事辦理意識也逐漸抬頭，過去桃園並沒有合法的寵物生命紀念業，燃燒動物屍體都是以環保法規的一般廢棄物方式處理，不過桃園去年底已通過寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例，位在新屋濱海路上的第一家合法化的寵物生命紀念業將於今年4月開幕。

桃市府動物保護處長王得吉表示，過去寵物死亡後燃燒屍體都是依照環保法規中的一般廢棄物規範，這些焚化爐只要符合規定，就可以專門燒動物，焚化爐申請的名目為一般廢棄物，並非寵物生命紀念業也不適用於人類的殯葬管理條例。

王得吉說，現代民眾生活轉型下，對於寵物觀念改變，市府研擬寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例，去年底已通過並開始施行，目前僅台中及苗栗也有相關法規。

王得吉表示，動保處協助業者申請並經市府相關局處審查，通過後業者需將用地變更為特定目的事業用地，並符合桃園自治條例規範。而中央尚在研擬相關法令，細項辦法仍在商討當中，目前桃園以自治條例為依據。

業者表示，過去無法可管，透過民間與政府不斷協調合作，最終成為合法的寵物生命紀念業，園區位在新屋動保園區附近，有環保火化爐及專業火化師、寵物專屬的納骨塔位、樹葬花葬區、無主人寵物慰靈碑區及羽化別館等設施，一條龍的服務讓主人可在園區內一次完成，並和寵物好好道別。

業者說，主人可選擇個別或集體火化，依照寵物公斤數及不同的需求制訂不同方案及計價。

目前桃園公營可供民眾將寵物骨灰樹灑葬的僅有蘆竹生命紀念園區，其餘區公墓則騰不出多餘空間，王得吉說，市府短中期並未規畫公營的寵物生命園區，會持續朝公私協力方向協助民營業者發展。