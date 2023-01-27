快訊

超狂背景遭起底！星宇航空C位女模父親竟是殯葬業大王

酸內閣改組選前早已定 他分析總統「換湯不換藥」2用意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗「北橫」地下道滲水問題改善工程 連假後開工

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗北橫公路地下道春節前發現滲水、路面破損，縣府先緊急搶修，改善工程預計2月10日前展開。圖／苗栗縣政府提供
苗栗北橫公路地下道春節前發現滲水、路面破損，縣府先緊急搶修，改善工程預計2月10日前展開。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市「北橫」公路地下道春節連假前發現路面出現滲水、柏油路面破損情況，縣府派員緊急搶修完成，但地下道地勢低，且鄰近中港溪，地下水位高，結構體稍有細小裂縫就可能滲水，縣府春節連假後將展開改善工程，屆時將採「半半施工」維持部分車道通行，工程預計5月竣工。

苗栗「北橫」公路是竹南、頭份通往三灣、南庄的重要便捷道路，地下道位於頭份永貞路至頭份大橋路段的起點附近，6年前完工通車。

縣府工務處指出，縣府在春節連假前派員巡視路況，發現地下道路面有破洞及滲水情形，先將路面滲水部分以簡易導水方式處理，並將路面破洞修補完成。

工務處長古明弘指出，北橫地下道數年前完工通車後，曾因樹葉堵塞排水孔造成積水，當地因地勢低且鄰近中港溪，地下水位較高，地下道結構體如有細小裂縫，或地震、 豪雨影響，都可能出現滲水或積水，易造成柏油路面破損。

他指出，地下道兩側都設有集水井，並有地下水位觀測設備，如果水位升高或排水困難可發出警訊，以便掌握地下道排水狀況；針對北橫地下道排水改善問題，工務處已編列經費並於去年底發包，這項工程因春節期間禁挖道路，因此將在春節連假 後開工，預定日期為2月10日前。

工務處表示，改善工程將開挖施設導水溝，將滲水往兩側集水井排放，施工時雙向將各維持一個車道開放通行，開挖後要確認即使大雨也不會滲水才會進行路面封層，因需要一段觀察期，因此工期將至5月底，呼籲通行車輛在地下道未全面改善完成前，請依限速慢行。

苗栗北橫公路地下道春節前發現滲水、路面破損，改善工程預計2月10日前展開。圖／苗栗縣政府提供
苗栗北橫公路地下道春節前發現滲水、路面破損，改善工程預計2月10日前展開。圖／苗栗縣政府提供

春節 北橫 連假

延伸閱讀

南市蛋黃區3座立體停車場今年完工啟用 紓解停車不易

竹北嘉豐國小地停工程獲中央補助 估明年8月完工

零下5.5度 苗栗南庄加里山頂冰世界絕美

台中市鷹架被強風吹落 中市府先拆再裁罰要求改善

相關新聞

草莓沒了！連假採果人潮旺 大湖部分果園被採空休園

春節連假苗栗大湖地區天候佳，遊客人潮、車潮湧入，不少草莓園的一期果幾乎被採光光，生意興隆；大湖地區農會表示，二期果在春節...

桃園第一家合法寵物生命紀念業 預計今年4月開幕

現代人熱愛飼養毛小孩，對待他們如同家人，對於寵物後事辦理意識也逐漸抬頭，過去桃園並沒有合法的寵物生命紀念業，燃燒動物屍體...

苗栗「北橫」地下道滲水問題改善工程 連假後開工

苗栗縣頭份市「北橫」公路地下道春節連假前發現路面出現滲水、柏油路面破損情況，縣府派員緊急搶修完成，但地下道地勢低，且鄰近...

竹縣新埔花燈踩街今年復辦 百年古蹟兔年燈飾亮相暖場

新竹縣政府「新竹縣花燈迎天穿，喜迎兔年來」活動熱鬧開跑，前2年因疫情停辦花燈踩街，今年恢復舉辦將於2月10日在新埔登場；...

寒流襲 桃園70位獨老沒接電話 衛生局：登門訪視全平安

桃園市政府新聞處表示，今晚至28日清晨又有一波低溫特報，平地氣溫從今天上午14度一路下滑，明天清晨只有7度，空曠地區更低...

影／畫室連兩年傳出火警 鄰居：堆雜物檢舉也無效

台中市北區篤行路昨天發生一起畫室火警，波及鄰近建築物，造成一名九十多歲女性送醫不治。今天上午火調科前往進行現場調查。鄰居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。