苗栗「北橫」地下道滲水問題改善工程 連假後開工

苗栗縣頭份市「北橫」公路地下道春節連假前發現路面出現滲水、柏油路面破損情況，縣府派員緊急搶修完成，但地下道地勢低，且鄰近中港溪，地下水位高，結構體稍有細小裂縫就可能滲水，縣府春節連假後將展開改善工程，屆時將採「半半施工」維持部分車道通行，工程預計5月竣工。

苗栗「北橫」公路是竹南、頭份通往三灣、南庄的重要便捷道路，地下道位於頭份永貞路至頭份大橋路段的起點附近，6年前完工通車。

縣府工務處指出，縣府在春節連假前派員巡視路況，發現地下道路面有破洞及滲水情形，先將路面滲水部分以簡易導水方式處理，並將路面破洞修補完成。

工務處長古明弘指出，北橫地下道數年前完工通車後，曾因樹葉堵塞排水孔造成積水，當地因地勢低且鄰近中港溪，地下水位較高，地下道結構體如有細小裂縫，或地震、 豪雨影響，都可能出現滲水或積水，易造成柏油路面破損。

他指出，地下道兩側都設有集水井，並有地下水位觀測設備，如果水位升高或排水困難可發出警訊，以便掌握地下道排水狀況；針對北橫地下道排水改善問題，工務處已編列經費並於去年底發包，這項工程因春節期間禁挖道路，因此將在春節連假 後開工，預定日期為2月10日前。