竹縣新埔花燈踩街今年復辦 百年古蹟兔年燈飾亮相暖場

新竹縣政府「新竹縣花燈迎天穿，喜迎兔年來」活動熱鬧開跑，前2年因疫情停辦花燈踩街，今年恢復舉辦將於2月10日在新埔登場；縣府過年期間先在新埔鎮百年古蹟「潘屋」前展出兔年地景藝術，4公尺高皮皮獅與兔群入夜後繽紛點亮，增添了不少年味。

新埔鎮家廟宗祠林立，保存傳統建築之美與文化底蘊，其中新埔「潘屋」建材大量採用紅磚及花崗岩具防禦作用，是新埔重要的建築代表之一。潘屋1985年被公告為古蹟，2018年耗資近億元展開修復，前年完工開放，去年也揭牌作為文史工作據點。

縣府從19日起至2月12日在潘屋草坪打造兔年裝置藝術，除了展出4公尺高的新竹縣吉祥物「皮皮獅」氣偶，周邊擺滿了兔子造型的「滿堂兔迎春」應景燈飾，在附近的新埔鎮入口意象處則打造五色燈籠牆象徵「女媧補天」的五色石，成為過年打卡熱點。

縣長楊文科說，除了新埔潘屋及入口意象處打造兔年地景藝術外，2月1日起新埔鎮公所及新埔鎮民代表會周邊將由大型花燈靜態展接力上場，讓民眾搶先目睹花燈藝術之美，歡迎民眾把握最後的春節連假期間到新埔「來尞」，享受疫情趨緩的年節氛圍。

楊文科也提到，前2年遇疫情停辦花燈踩街，終於今年疫情趨緩再度辦理，一定要讓「南蜂炮、北天燈，會動的花燈在新埔」的招牌再次被打響，重頭戲「花燈踩街迎天穿」敲定在2月10日晚上6點到9點半在新埔鎮中正路（新埔國中至新埔郵局）登場。