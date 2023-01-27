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寒流襲 桃園70位獨老沒接電話 衛生局：登門訪視全平安

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
社會局在寒流來襲時每天定點、定時發給街友物資。圖／社會局提供
社會局在寒流來襲時每天定點、定時發給街友物資。圖／社會局提供

桃園市政府新聞處表示，今晚至28日清晨又有一波低溫特報，平地氣溫從今天上午14度一路下滑，明天清晨只有7度，空曠地區更低，市政府持續啟動寒害應變機制，過年期間街友避寒站一直保持開放，並提供禦寒物資。

衛生局則持續監控各醫院因寒害就醫病患情形，針對桃園市長照獨老2113名個案，23日已啟動關懷長照獨居長輩機制，由各區照管專員以電話問候獨居長輩注意身體保暖，針對電話聯繫2次未能聯繫上的長照獨居老人，截至26日下午2點還有70人；照管專員、里長分工動員上門探視，今天中午前已經完成70人訪視，確認長輩平安。 

農業局表示，截至昨天下午3點30分，未接獲災損案件，對於較容易發生災損的農漁水產作物如水稻秧苗、蔬菜、柑橘、高接梨穗、 仔畜禽、水產養殖等，主動聯繫了解；高風險作物也會持續觀測遲發性災損，同時勘查水稻秧苗覆蓋不織布及蓄水保溫、 露天蔬菜架網、高接梨穗套袋、錦鯉養殖場等防寒措施。 

社會局說明，除提醒街友注意低溫資訊，上午10點至下午2點，遊民外展中心發放避寒暖暖包及沖泡食用物資， 25日晚間起至昨晚累計入住避寒，與接受低溫關懷、領取禦寒物資、接受熱食服務已經超過120人，今晚至明天清晨將持續提供避寒站服務。

環保局指出，平鎮區三本朵翼社區旁渠道至復旦路處出現零星死魚，數量約50隻，循水路至該處時，並未發現異常排放，研判魚群暴斃與氣溫變化較大及水中溶氧偏低，導致部分魚隻死亡。 此案位於石門農田水利大圳過嶺支渠內，屬農水署石門管理處過嶺站權責，環保局主動聯繫清理暴斃魚群，今天上午清理完畢。

新聞處表示，市長張善政日前指示市府各相關單位啟動寒害應變機制，昨天氣溫雖稍有回暖，但氣象局通報今天起又有寒流級低溫，為預防寒害，消防、經發、衛生、民政、環保、社會、原住民族行政、教育、勞動、警察、消防、交通、觀旅等局處及各區公所都同步啟動防寒應變措施，做好相關準備工作，每天定時回報有無災情。

寒流來襲，桃園市衛生局照管專員打電話關心全市長照獨老。圖／衛生局提供
寒流來襲，桃園市衛生局照管專員打電話關心全市長照獨老。圖／衛生局提供
除了電話連絡，桃園市衛生局照管專員也登門訪視長照獨老。圖／衛生局提供
除了電話連絡，桃園市衛生局照管專員也登門訪視長照獨老。圖／衛生局提供

寒害 獨居老人

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