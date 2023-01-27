內政部公告全國新生兒人口數 僅台東縣唯一正成長

台東縣前年新生兒人口數1316人，縣府鼓勵生育、減輕新生兒家庭經濟負擔，調升生育津貼補助及推動各項育兒福利後，內政部統計去年新生兒人口數增加89人，成為全國唯一正成長縣市。

縣長饒慶鈴說，縣府近年開源節流有成，將經費挹注在更多社會福利，其中，包含去年元月加碼生育補助，將第一胎補助提高至3萬元、雙生以上及第二胎以後每胎補助3萬6千元，鼓勵生育。

另開辦「免費育兒指導到宅服務」及「低收、中低收入戶及弱勢家庭」生產住院的月子餐補助；並搭配幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師和類公共化政策讓公私托收費一致等。

行政院內政部日前公告全國出生人口數，去年新生兒13萬8986人創歷史新低，較前年減少1萬4834人；台東縣去年出生人口數為1405人，與前年相比增加89人，是全國唯一正成長縣市。

縣府民政處指出，因應少子化浪潮，4年來縣府從生育補助、坐月子餐、育兒指導，建構安心懷孕，願生能養的友善環境及提升慢經濟效應的健康生活城市等，已見政策成效，也讓縣民有感。