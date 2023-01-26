張善政訪視育德兒童之家 與院童一起唱歌跳舞
桃園市長張善政今下午前往楊梅訪視私立育德兒童之家。張善政表示，過年期間應是全家團圓時刻，但社會上仍有許多孩子從小就失去爸媽照顧，今特前來訪視，也感謝創辦人李得記與葉玉琴伉儷，自2009年起，篳路藍縷，一路將許多孩子拉拔長大，尤其今日還看見許多已經離院的院友「回娘家」關心，令他相當感動。
張善政今在育德兒童之家與孩童溫暖互動，並逐一發送新春福袋給孩子，小孩們也回贈親手寫的春聯，並合唱一首歌送給張善政，並隨著音樂跳起可愛的舞蹈，現場氣氛十分溫馨。
張善政說，期盼社會上的善良人士，在與家人團圓之餘，也能夠多加照顧需要照顧的人，奉獻自己能力所及的力量，讓需要幫助的孩子都能夠平安、順利長大，同時也能減輕兒童之家的負擔。
社會局表示，私立育德兒童之家自2009年起迄今照顧超過上百位的孩子，目前機構內共安置照顧25名孩子，其中有超過百分之80來自桃園，育德透過過往專業的幼托經驗，無私奉獻轉型照顧孩子，感謝育德持續積極努力提供照顧。
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