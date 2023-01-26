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暌違兩年 後龍慈雲宮「攻炮城」今年將恢復舉辦

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣元宵特有民俗後龍鎮慈雲宮「攻炮城」今年將恢復，廟方2月4日、5日將一連兩天舉辦。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣元宵特有民俗後龍鎮慈雲宮「攻炮城」今年將恢復，廟方2月4日、5日將一連兩天舉辦。記者胡蓬生／攝影

暌違兩年，苗栗縣元宵特有民俗後龍鎮慈雲宮「攻炮城」今年將恢復，廟方2月4日、5日將一連兩天舉辦，有媽祖金幣、家電等大獎可拿，慈雲宮歡迎各地民眾來一試身手。

苗栗縣文化觀光局指出，慈雲宮攻炮城民俗在2009年獲縣府登錄公告為苗栗縣無形文化資產，這項民俗相傳源於200多年前地方瘟疫肆虐，居民向媽祖婆祈求庇佑，依指示在廟前架設炮城，藉由攻炮城消災解厄；另有一說，清朝時漢人移墾苗栗後龍不久，常遭外侮，居民為此架設炮城抵禦，平定後，慈雲宮為凝聚居民團結意識，每年元宵都辦攻炮城活動，成為後龍地區元宵盛大民俗。

慈雲宮管理委員會主委郭金國表示，攻炮城去年、前年都因疫情而停辦，今年恢復，廟方2月3日安排元宵猜燈謎晚會，4日、5日農曆正月十四、十五將一連兩晚推出攻炮城活動，依往例將準備媽祖金幣、家電用品等獎品，共有數十個獎項，歡迎大家參與。

攻炮城的活動方式是在四周有城門圓孔的小城堡內放置火藥，參賽者點燃手中的小捆單響炮或排炮，朝懸在空中的炮城扔擲，扔進炮城內引燃火藥就獲勝，炮城從低處往上方逐次升高，掛的位置愈高，獎項也愈大。

苗栗縣元宵特有民俗後龍鎮慈雲宮「攻炮城」今年將恢復舉辦，廟方張貼海報廣邀民眾參與。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣元宵特有民俗後龍鎮慈雲宮「攻炮城」今年將恢復舉辦，廟方張貼海報廣邀民眾參與。記者胡蓬生／攝影
暌違兩年，苗栗縣元宵特有民俗後龍鎮慈雲宮「攻炮城」今年將恢復舉辦。聯合報資料照片
暌違兩年，苗栗縣元宵特有民俗後龍鎮慈雲宮「攻炮城」今年將恢復舉辦。聯合報資料照片

元宵 苗栗縣 媽祖

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