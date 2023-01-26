暌違兩年 後龍慈雲宮「攻炮城」今年將恢復舉辦
暌違兩年，苗栗縣元宵特有民俗後龍鎮慈雲宮「攻炮城」今年將恢復，廟方2月4日、5日將一連兩天舉辦，有媽祖金幣、家電等大獎可拿，慈雲宮歡迎各地民眾來一試身手。
苗栗縣文化觀光局指出，慈雲宮攻炮城民俗在2009年獲縣府登錄公告為苗栗縣無形文化資產，這項民俗相傳源於200多年前地方瘟疫肆虐，居民向媽祖婆祈求庇佑，依指示在廟前架設炮城，藉由攻炮城消災解厄；另有一說，清朝時漢人移墾苗栗後龍不久，常遭外侮，居民為此架設炮城抵禦，平定後，慈雲宮為凝聚居民團結意識，每年元宵都辦攻炮城活動，成為後龍地區元宵盛大民俗。
慈雲宮管理委員會主委郭金國表示，攻炮城去年、前年都因疫情而停辦，今年恢復，廟方2月3日安排元宵猜燈謎晚會，4日、5日農曆正月十四、十五將一連兩晚推出攻炮城活動，依往例將準備媽祖金幣、家電用品等獎品，共有數十個獎項，歡迎大家參與。
攻炮城的活動方式是在四周有城門圓孔的小城堡內放置火藥，參賽者點燃手中的小捆單響炮或排炮，朝懸在空中的炮城扔擲，扔進炮城內引燃火藥就獲勝，炮城從低處往上方逐次升高，掛的位置愈高，獎項也愈大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言