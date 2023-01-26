高虹安發小紅包許下3願望 澄清與黨主席柯文哲互動好

今天是大年初五迎財神吉日，新竹市長高虹安率領市府團隊至新竹市立動物園、波光市集、遠東巨城百貨中庭廣場向商家、市民、遊客拜年及發放開運小紅包；高虹安也許下三個新年與生日願望，包括兌現選舉政見、有效釐清竹市有公安疑慮的公共工程，以及竹市財政推展順利。

高虹安今天先在動物園發放小紅包，吸引不少民眾排隊領取沾福氣，爭相握手合照。高虹安說，她在年前就已經規畫一系列開運小紅包發放行程，從小年夜到大年初一主要都在竹市具有傳統文化的寺廟與年貨大家發放，今天將行程瞄準動物園、波光市集、遠東巨城百貨等人潮聚集處，希望親自將福氣送給市民，也邀大家把握春節假期最後周末外出走春造訪竹市。

媒體聯訪時，針對新的一年市政有沒有規畫與期望，高虹安說，今年很特別，多了新竹市長身分，加上昨天是她的生日，因此將新年與生日願望都獻給竹市，新年願望的部分，第一希望能將過去選舉提出的政見兌現；第二，希望能有效釐清竹市大家在意且有疑慮的公共工程，並建立好施作SOP；第三，希望竹市財政推展順利，能有效開源節流讓市庫有收入進帳。

高虹安說，過年期間她都有用手機賀年圖個別向鴻海科技集團創辦人郭台銘與民眾黨主席柯文哲拜年，等到年後郭董較有空時，她也會親自登門拜年。柯文哲部分兩人在大年初一就有拜廟互動，只是不知為何被媒體報導成兩人互動少，希望外界別做揣測。