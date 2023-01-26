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張善政看橫山書藝雙年展 傳統書法與當代藝術的結合

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政參觀當代書法展，也在橫山書法藝術館外發福袋。記者鄭國樑／攝影
張善政參觀當代書法展，也在橫山書法藝術館外發福袋。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天上午前往橫山書法藝術館，參觀「2023年橫山書藝雙年展：法與無法交織的年代－書法作為一種視覺形式」展覽，並表示傳統書法經過當代藝術家重新詮釋，呈現不同的風貌，讓民眾看見傳統與當代的結合，具有開創性值得前來觀展。

張善政指出，農曆春節假期來橫山書法藝術館，用輕鬆的方式看展，又能吸收許多嶄新的創意，他也是首次看見傳統書法以當代藝術的方式呈現，在看展之餘又不失自我成長的機會，因此邀請民眾一起來看橫山書藝雙年展。

張善政欣賞書藝雙年展，也送看展民眾新春福袋，大家開心領市長送的福袋，在年節期間可以同沾喜氣。

桃美館表示，橫山書法藝術館首次舉辦雙年展，以「法與無法交織的年代－書法作為一種視覺形式」為題，用不同角度思考書法藝術，並深度討論、剖析書藝於當代藝術發展中的定位，展期至4月24日。這次展覽有近一半藝術家來自海外，包括東亞各國與歐洲的藝術家，聯合台灣書藝家共42人，包括台灣戰後名家對於書法形式和內容流變中的沉澱和省思，以及西方抽象藝術與書法如何互相刺激與借鏡，共同展現全球當代書藝的多樣面貌。

展覽期間舉辦專題講座等教育推廣活動，最新活動消息可至桃美館官網https://tmofa.tycg.gov.tw/ch查詢。今日包括市府文化局長邱正生、客家局長林昭賢、桃園市文化局副局長美術館代理館長王麗娟，與多位藝文界、藝術家觀展。

張善政和妻子張琦雅欣賞當代書法藝術展。記者鄭國樑／攝影
張善政和妻子張琦雅欣賞當代書法藝術展。記者鄭國樑／攝影

藝術家 張善政 藝術館 福袋

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