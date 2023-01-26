春節出遊潮不只塞車 服務區更堆成誇張垃圾山

今年春節假期長達10天，不少民眾都選擇開車出遊，也讓高速公路再度出現塞車潮，就連服務區及休息站人潮都絡繹不絕，不過就有民眾在服務區拍下堆積如山的垃圾，不僅塞爆服務區內垃圾桶，甚至還溢出周圍堆成垃圾山，足見驚人出遊人潮。

據了解，民眾拍下垃圾山的位置就在國道3號關西服務區，過年期間不少人出遊都會在服務區停留，但也同時會將隨車的垃圾順手就丟在服務區，使得國道服務區內的垃圾量比平時多上好幾倍，而民眾塞不進垃圾桶，索性便堆置在垃圾桶旁，逐漸形成垃圾山。

關西服務區回應，垃圾量確實比平常假日多，但主要是過年期間人流達高峰，尤其深夜時段服務區仍持續湧入人車，但清潔人力不足，才會導致垃圾溢出的情況，不過已經由清潔人員加強清運，在天亮後便已全數恢復整潔。

此外，國道沿線服務區春節期間也發生多起民眾遺失物品案件，國道警方也提醒民眾，服務區停妥車後，務必記得停車格編號並上鎖門窗、貴重物品隨身攜帶，如廁後貴重物品務必再次確認帶離。