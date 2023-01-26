聽新聞
test
0:00 / 0:00
春節出遊潮不只塞車 服務區更堆成誇張垃圾山
今年春節假期長達10天，不少民眾都選擇開車出遊，也讓高速公路再度出現塞車潮，就連服務區及休息站人潮都絡繹不絕，不過就有民眾在服務區拍下堆積如山的垃圾，不僅塞爆服務區內垃圾桶，甚至還溢出周圍堆成垃圾山，足見驚人出遊人潮。
據了解，民眾拍下垃圾山的位置就在國道3號關西服務區，過年期間不少人出遊都會在服務區停留，但也同時會將隨車的垃圾順手就丟在服務區，使得國道服務區內的垃圾量比平時多上好幾倍，而民眾塞不進垃圾桶，索性便堆置在垃圾桶旁，逐漸形成垃圾山。
關西服務區回應，垃圾量確實比平常假日多，但主要是過年期間人流達高峰，尤其深夜時段服務區仍持續湧入人車，但清潔人力不足，才會導致垃圾溢出的情況，不過已經由清潔人員加強清運，在天亮後便已全數恢復整潔。
此外，國道沿線服務區春節期間也發生多起民眾遺失物品案件，國道警方也提醒民眾，服務區停妥車後，務必記得停車格編號並上鎖門窗、貴重物品隨身攜帶，如廁後貴重物品務必再次確認帶離。
國道第六大隊也在關西關西服務區內編排員警機動守望，提供民眾即時服務與受理案件，提醒民眾到服務區開車門時，要注意避免碰撞鄰車，同時開車離開時也要環顧四周再倒車，以免發生爭執或事故，讓春節出遊敗興而歸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言