春節桃園23熱門景點攬客破120萬 這些地方連4天擠到爆

桃園市觀旅局今天表示，23處熱門景區受惠史上最長春節連假和幾個好天氣，遊客量已破120萬，包括角板山梅花、大溪老街小城風情、青埔都會商城、永安漁港新鮮漁產、龍潭大池、虎頭山全齡步道等都吸客無數，景區一度亮起人潮擁擠的紅燈必須啟動管制。

觀旅局指出，連假昨天剛過一半，遊客人數已破120萬，超過去年春節7天遊客人潮，更比去年同期遊客人數多出近3倍，顯然已開啟桃園疫後觀光新契機。大數據遊客人數統計資料顯示，1月22大年初一單日，23處熱門景區遊客量就破30萬人次，其中青埔、大溪老街更連續4日亮紅燈人潮擁擠；尤其青埔休閒遊憩區遊客人數更達10萬人次，華泰名品城、IKEA桃園旗艦店、新光影城、Xpark水族館等都湧入大批逛街人潮，即便24日年初三寒流來襲，各景區人潮些微減少，但仍有近10萬人無畏嚴寒湧入青埔，成為春節避寒熱門選擇。

另外，全國十大觀光小鎮之一大溪老街連續6日攬客逾16萬，連假以來採買年貨及伴手禮的民眾不斷進入老街，成為遊客熱點名單。

觀光旅遊局長周柏吟表示，為服務民眾旅遊便利及安全，市府提供雙項線上貼心旅遊服務，包括15支高解析即時影像影像及線上直播，即時呈現景點人潮現況影像，民眾可查詢桃園觀光導覽網，點選右上方精彩活動即時影像，就可輕鬆掌握現地人潮。