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初五清潔隊開工 張善政慰勉贈薑茶及暖暖包

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
今為農曆初五開工日，桃園市長張善政今一早就抵達中壢及平鎮清潔中隊慰勉開工清潔隊員並頒贈加菜金。記者翁唯真／攝影
今為農曆初五開工日，桃園市長張善政今一早就抵達中壢及平鎮清潔中隊慰勉開工清潔隊員並頒贈加菜金。記者翁唯真／攝影

今為農曆初五開工日，桃園市長張善政今一早就抵達中壢及平鎮清潔中隊慰勉開工清潔隊員並頒贈加菜金，張善政表示，初一至初四停止收運垃圾，今日開工的垃圾量必定較往常增加許多，感謝清潔隊員的辛勞與付出，協助維持桃園市容及環境，接下來1年也要持續仰賴各清潔隊員幫忙。

初五在民俗上象徵送窮日，要丟棄家中垃圾，把春節累積起來的垃圾1次打掃乾淨，把窮氣給掃除，把窮神趕出門。

張善政今慰勉指出，近日受寒流影響，北部天氣非常寒冷，特別準備暖暖包及熱薑茶給辛苦的清潔隊員，也提醒大家在辛勞之餘，務必要照顧好自己的身體，希望讓執勤的隊員們能感受到溫暖。

桃環保局表示，桃園除復興區外今上午9時起清運一趟、夜間停收垃圾，明起依原時段正常清運垃圾。今也不少民眾親自將垃圾回收送到各清潔中隊丟棄。

環保局說，依據以往經驗，今各區隊員收運的垃圾量，將會達平常日3倍，大約有4000公噸；市府今年針對加班出勤的同仁，除可領取1天的加班費外，另外再提供隊員們1天的補休；此外，今年起夜班清運隊員的夜點費由1天80元提高到100元，順應物價的調漲，也謝謝隊員犧牲用餐時間服務市民。

而復興區將於明上午8時起清運一趟、夜間停收，詳細清運時間可至桃市府環保局官網或下載「桃園垃圾車」APP掌握即時資訊。

今初五開始清運垃圾，不少民眾親自將垃圾回收送到各清潔中隊丟棄。記者翁唯真／攝影
今初五開始清運垃圾，不少民眾親自將垃圾回收送到各清潔中隊丟棄。記者翁唯真／攝影
今為農曆初五開工日，桃園市長張善政（左4）今一早就抵達中壢及平鎮清潔中隊慰勉開工清潔隊員並頒贈加菜金。記者翁唯真／攝影
今為農曆初五開工日，桃園市長張善政（左4）今一早就抵達中壢及平鎮清潔中隊慰勉開工清潔隊員並頒贈加菜金。記者翁唯真／攝影

桃園市長 張善政

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