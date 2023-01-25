寒流強襲 桃園市府啟動夜間關懷訪 開設避寒所

桃園市在這波寒流被列為「非常寒冷」的橙色燈號，最低溫可能低於6度，市長張善政先前要求社會局啟動夜間關懷訪視並開設避寒所，副市長蘇俊賓今早也前往避寒所探視街友，強調除了建構健全的關懷、救急機制，也要讓更多有就業動機的街友能順利「脫遊」。

衛生局也按副市長王明鉅的分工調派，由各區照管專員電話關懷獨居長輩，每日天致電上千通電話，全面照顧寒流來襲時街友與獨居老人高危險族群。

新聞處長羅楚東表示，這波霸王級寒流全台有感，桃園市府團隊日前已立即啟動寒害應變機制，各區公所也同步進入抗寒整備，張善政市長要求相關局處與區公所每日定時回報有無災情。社會局關懷街友，分別在南、北區開設設避寒所，並主動前往關懷街友，發放暖暖包、禦寒衣物及防疫物資等。

蘇俊賓今天一早前往關懷街友，提到除了救急，也應該認真思考，如何結合就業服務的資源，讓更多有就業動機的街友也有能夠順利「脫遊」。

曾任台大醫院副院長的王明鉅特別要求衛生局，天氣降溫前就通知醫院完成整備，毎天監控各醫院因寒害就醫病患情形；同時針對長照獨老個案啟動「關懷長照獨居長輩機制」，由各區照管專員以電話問候獨居長輩注意身體保暖，每日致電超過上千通。衛生局長劉宜亷也親自到長照獨居長者家裡探視關懷並致贈禦寒物品。

羅楚東說，市長張善政在市民尚未感受到低溫威力時，就已經要求相關單位完成整合並啟動寒害應變機制，目前寒流還籠罩著桃園，市府團隊會持續關懷市民朋友，讓大家順利過好年。

社會局昨天與臺灣愛的萌芽福利協會、拉非爾珠寶公司，派送暖暖包及酥炸年糕、紅豆湯圓等熱食與春節關懷禮盒，分別在桃園火車站、朝陽森林公園及桃園區街頭發送給街友。

臺灣愛的萌芽福利協會理事長劉志枰說，春節期間協會除加派社工、志工出動協會熱食供應胖卡車，於桃園區、中壢區、楊梅及龍潭等，每天各1班次，供給遊民熱食與保暖物資，遇15度以下低溫時即啟動低溫關懷機制。