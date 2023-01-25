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相揪「城男」Men's Talk 從玩樂開始再願者上鉤

中央社／ 台北25日電

「城男舊事心驛站」以成年男性身心健康為焦點，並舉辦多種講座、桌遊、運動活動等，盼先拉近與民眾距離、取得信任感，讓更多人「願者上鉤」重視男性處理及抒發情緒。

回憶「城男」2016年剛開幕的光景，主任涂耀丰笑說「男生根本走不進來」，來的人還是女性占絕大多數；隨著知名度慢慢打響，加上口耳相傳的好評，前來尋求服務的男性變多，但來的時候依舊會不好意思、小心翼翼。

涂耀丰說，很多男性會想先從一般活動開始接觸「城男」，例如健康檢查、運動講堂、桌遊等「就算被知道別人也不會覺得奇怪」的活動，熟悉之後才會慢慢針對煩惱探求幫忙。「城男」則推薦符合其需求的講座、工作坊或療癒團體等，也會替有心理諮詢需求的民眾安排一對一的面談服務。

來「城男」約半年的賴爸爸說，一開始是想帶兒子參加手做DIY彈珠台的工作坊，結果兒子賴床他只好自己去玩，才慢慢認識這裡。太太也很支持他來「城男」，自己常常接送兒子回家、交棒給太太後再「趕場」。

賴爸爸不諱言，男人會想逞強、覺得要有攻擊性一點，否則就是示弱。對於要怎麼把「城男」分享給男性朋友們，賴爸爸笑說，先揪大夥一起來玩其它活動，「之後就願者上鉤囉」。

涂耀丰表示，今年預計把男性「生養焦慮」議題做得更完整，推出爸爸先修班、爸爸應援團等課程；另外，也預計推出以離婚男性為主題的展覽，希望大眾對男性的失落樣貌有更多認識。

涂耀丰指出，隨著性別教育推行及流行文化符碼的轉變，「男性」這個概念的邊框越來越有彈性，連所謂的「躺平族」也蘊含著不想符合刻板印象的意味。

在大環境的無奈下，「傳統上的男人」應該要辦到的結婚生子、買房買車越發困難，反倒給人省思的機會：「如果成為不了理想的男人，那我該成為怎樣的人，我還要跳進這個框框裡嗎。」

涂耀丰說，這個混沌的狀態的確令人難受，但同時充滿機會，看似停滯、卻也是不破不立的轉機，正因為沒有定位，男性可好好思考，要如何保持身心餘裕去做想做的事、當想當的人。

爸爸 兒子

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