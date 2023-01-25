快訊

台積電18廠衝刺3奈米 號召供應鏈全員備戰 尾牙成誓師宴？

迎灶神也迎財神！11-12月統一發票今開獎 千萬獎號為「28089459」

若「捍衛戰士」是真的 阿湯哥能創下哪些空戰史紀錄？

螞蟻帝國規模化飼養 供民眾近距離觀察微生態

中央社／ 桃園25日電

桃園市龜山區「螞蟻帝國」專注於規模化螞蟻飼養，藉推廣螞蟻知識，讓民眾正確認識台灣本土螞蟻物種，飼養過程能近距離看到即使在野外也無法觀察到的螞蟻微生態。

螞蟻帝國店內有多座「螞蟻豪宅」，以半開放型態讓民眾自由參觀；這些螞蟻依種類區分，住在設置於大型玻璃缸的蟻巢中，能清楚看螞蟻細節及整體族群依不同階級複雜分工。

業者表示，店內螞蟻分成森林系和草原系，族群習性、生長速度和個體大小不同，體型較大希氏巨山蟻方便觀察，是飼養螞蟻初學者最愛，甜蜜巨山蟻則是大自然少見橘黃色，進食後能看見腹內食物顏色變化。

「想養螞蟻的人，都是喜歡享受觀察的樂趣」，業者說，飼養過程會發現螞蟻很愛乾淨，會把排泄物等垃圾和同伴屍體搬到特定區域，而採集、搬運食物及照顧幼蟲等也有不同分工。

螞蟻帝國曾在不同大學講座，除在網路科普知識宣導，店內也會不定期辦課程、DIY活動；業者說，館內將設台灣螞蟻生態博物館，希望成為下個里程碑。

全家造訪參觀的新北市黃小姐說，女兒想養寵物，朋友介紹下得知可養螞蟻，還能觀察生態，更有教育意義，也不用花太多時間照顧。

此外，民主進步黨籍立法委員鄭運鵬也愛養螞蟻，曾請螞蟻帝國訂製「螞蟻豪宅」，結合蒐集的日本玩具當主題，放在國會辦公室。

螞蟻 桃園

延伸閱讀

鄭文燦談桃園敗選 坦言決定「換堅」時間比較晚

16歲兒未來要當1年兵 鄭運鵬要求政府須做2件事

帥兒也要服1年兵役 鄭運鵬支持兵役延長：備戰才能阻戰

不只高虹安！ 張善政也撤告鄭文燦、鄭運鵬 律師證實回應了

相關新聞

又見大堆雜物起火 苗栗縣長鍾東錦要求清查開罰不輕縱

苗栗縣頭份市一處巷道旁巷堆置工廠廢棄物昨天晚上起火，1個多小時撲滅，驚動縣長鍾東錦漏夜了解，要求查明業者是否涉及故意放火...

古厝聚落感受家與藝術氛圍 手作蘿蔔燈惜福過好年

蘆竹湳社區於1964年因配合政府將北側土地劃入工業區後，古色古香的紅瓦古厝三合院聚落經過數十年的變遷而漸漸地凋零、荒廢，但也因為工業區限建所以逃過被都市更新剷平的命運，現今在社區居民與文化復興團隊的努力下，傳統歷史與建築慢慢的回到了人們的視野中。

空氣中的香甜滋味！漫步夢幻橙香隧道 在浪漫玻璃屋享午茶時光

過年期間例行性的拜訪親友與拜廟招財，年年如此都過膩了，今年不妨換個親近大自然又能討個大吉大利好彩頭的遊程，山野登高、夢幻橘子園採果、美拍踏青三個願望一次滿足！

新竹縣宇老部落降雪 銀白夢幻世界美極了

寒流來襲，新竹縣尖石鄉宇老部落昨天晚上也飄雪，直到今天凌晨才停，一片銀白夢幻世界，當地「綠木頭咖啡館今天上午6點半PO出...

桃園復興區部分區域下雪 公車班次調整看這邊

寒流來襲，桃園復興區部分區域已開始下雪，氣象局預計入夜後溫度最低可達到零下5度，桃園市政府交通局表示，因寒流來襲導致路面...

零下5.5度 苗栗南庄加里山頂冰世界絕美

寒流今天來襲，氣溫直直降，苗栗縣加里山頂今天一早攝氏零下5.5度，草木及地面都結了一層冰，山友黃月如拍下美景分享，許多網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。