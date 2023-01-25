又見大堆雜物起火 苗栗縣長鍾東錦要求清查開罰不輕縱

苗栗縣頭份市一處巷道旁巷堆置工廠廢棄物昨天晚上起火，1個多小時撲滅，驚動縣長鍾東錦漏夜了解，要求查明業者是否涉及故意放火燒，強調縣府加速清點資源回收等相關業者及違規開罰動作。

苗栗縣近來頻傳資收業者堆積大批的易燃物及雜物火災事件，今年1月17日造橋鄉一家非法經營資源回收廠大火，還奪走1條人命，大量囤積資收物、雜物等場所，有如不定時炸彈，威脅公共安全，鍾東錦要求縣府團隊清查，未料，昨天晚上頭份市再度發生火災。

縣政府消防局昨天晚上6點左右接獲報案，一處巷道旁堆積雜物起火，調派4輛消防車、15名警消出4條水線，火勢於晚上8點左右撲滅，初步查出起火的雜物是一家PE膜加工廠堆積在倉庫外的廢棄物，消防人員及時滅火，沒有波及倉庫內的機具、物料，起火原因進一步調查中。

鍾東錦昨晚10點多由消防局長匡夢麟到頭份消防分隊了解，他說，每逢重大假日，堆置廢棄物所引發的火災特別多，尤其在大年初三的晚上，消防弟兄還要頂著低溫，冒著生命危險，在火場裡來回穿梭撲火，以避免火勢波及鄰近民宅或建物。

鍾東錦表示，「這樣的事件一再發生，老實講，我很不開心。」有理由懷疑這些廢棄物引發的火災，可能是涉及規避高價處理費的非法手段，一把火燒掉廢棄物，所帶來的不僅僅是空氣汙染，還可能陷周邊居民或建築，及消防弟兄於危險之中。

他要求徹查，如有不法絕不輕縱，環保局等單位加速清點與開罰動作，年後他就要看到成果，無論是回收廠、工廠、各種形式的廢棄物堆置都要列出詳細的清單，嚴管且造冊追蹤。