桃園力拚城市建築美學 打造亮眼地標

桃園市政府近年力拚城市美學，新落成館舍各具特色，包括純白永安海螺文化館、最美市立圖書館等成為新美學地標，甚至躍上國際殿堂。

位於桃園新屋區永安漁港北岸的「永安海螺文化體驗園區」海螺館外觀以「海螺」為設計概念，純白建築與空間搭配成優美曲線，彷彿埋在土丘裡的海螺外殼，屋頂屋簷採取無樑柱曲面模板建造，有波浪起伏。

永安海螺文化體驗園區設計美學受到多項國際獎項肯定，民眾除拍照，還可在平台上欣賞永安漁港夕陽餘暉，是另類藝術園區。

位於青埔的橫山書法藝術館園區以公園基地為「硯台」、陂塘為「墨池」，打造如五方篆印主體建築群，充滿東方禪意，是全台首座官方書法藝術主題館，獲2022台灣建築獎首獎。

至於剛開幕的台灣客家茶文化館順應山坡而建，以大面積茶園地景為主體，茶道精神融入空間氛圍，最特別的是天光大廳天井橢圓結構量體及特殊造型是高難度工程挑戰，在半地下室的環境看見天光，別有感動。

此外，桃園市立圖書館新總館結合蔦屋書店、星巴克等文化風格據點，被譽為全台最美圖書館。

新總館由2020東京奧林匹克運動會主場館設計團隊主導設計，與台灣在地事務所聯手打造，以「生命樹」為設計主軸，8層樓高室內空間有層次交錯的「知識螺旋」盤旋而上，正中央圓錐狀「通風採光井」從建築底層一路延伸到天空，引入陽光映照全館，晚間也能欣賞熄燈前樣貌，是黑夜中最亮眼建築。