桃園復興區部分區域下雪 公車班次調整看這邊

寒流來襲，桃園復興區部分區域已開始下雪，氣象局預計入夜後溫度最低可達到零下5度，桃園市政府交通局表示，因寒流來襲導致路面濕滑，考量行車安全，桃園客運F902A路線明日將調整為6時30分自巴陵發車。

交通局表示，復興區新興及拉拉山部分區域已在下雪，易造成路面濕滑，桃園客運的幸福巴士F902A「新興到復興」的路線，明日原定5時30分新興發車，將調整為6時30分自巴陵發車。

交通局說，復興區新興及拉拉山部分區域已在下雪，交通局已於資訊可變號誌及桃園輕鬆GO APP發布路況及大眾運輸資訊。後續若有新增調整客運路線及班次，將隨時更新於APP之中，請民眾通勤或出遊前注意。

交通局提醒用路人，寒流來襲氣溫較低，請注意汽車在低溫下之油料管路及水箱凍結問題，記得添加防凍劑，路面濕滑，開車上山賞雪也記得加裝雪鏈，避免管制而無法行駛。