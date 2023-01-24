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因應寒流來襲 桃市府寒害應變機制啟動中

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
因應寒流來襲，桃園市政府昨日啟動寒害應變機制，截至今日下午，僅發生寒害就醫患者1名。圖／取自張善政臉書
因應寒流來襲，桃園市政府昨日啟動寒害應變機制，截至今日下午，僅發生寒害就醫患者1名。圖／取自張善政臉書

因應寒流來襲，桃園市政府昨日啟動寒害應變機制，截至今日下午，僅發生寒害就醫患者1名，並無其他民眾通報農漁業災損案件。此次因預防農作物為重要工作項目，所以由農業局主政，其他各局處同步啟動防案應變措施。

農業局表示，應變機制啟動後，除了透過網站發布寒流來襲訊息，提醒農友作好各項防範措施，並進行追蹤聯繫，針對容易發生災損的農漁水產作物，宣導落實防寒措施，截自今日下午3時，並未接獲相關寒害災損通報。

衛生局則啟動「關懷長照獨居長輩機制」，由各區照管專員電話提醒獨居長輩注意身體保暖，截至今日下午3時，共電話關懷1,275人。此外，衛生局長劉宜亷也親自到長照獨居長者家裡探視關懷，並致贈禦寒物品。

社會局則延長開設安心避寒所的時間，原定僅開設24日，今延長至25日開設，開設時間為晚間10時至上午7時。地點分為南北兩區，北區為桃園區老人會館，南區則在松鶴會館，後續會視10度以下氣溫發生的狀況開設。

觀旅局表示，若拉拉山降雪造成道路結冰或積雪，將由養工處公告管制，並由警察局派員管制，也會透過運用網路、LED看板、CMS告知遊客即時路況。

警察局則受理轄內路倒民眾案件共計2件，分別為桃園分局轄內1人為酒醉路倒，楊梅分局轄內1人為身體不適路倒。

而經發局也請自來水、電力、電信、瓦斯及油料管線加強巡檢，保持連繫平台暢通；原民局則與復興區公所成立寒害應變聯繫小組，若有問題可立即通報，截自下午3時為止，都還沒有收到任何的通報案件。

寒害 桃園

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