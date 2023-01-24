零下5.5度 苗栗南庄加里山頂冰世界絕美

寒流今天來襲，氣溫直直降，苗栗縣加里山頂今天一早攝氏零下5.5度，草木及地面都結了一層冰，山友黃月如拍下美景分享，許多網友大開眼界，讚嘆絕美的冰世界。

苗栗縣頭份市偉仕中醫診所院長尤偉仕經常在臉書PO出永和山水庫等美照，獲得地方好評，今天下午6點他分享友人黃月如上午8點登上南庄鄉加里山頂，所拍下的冰封美景，引發熱烈回響，網友紛紛讚嘆「太美了」、「絕美」！