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零下5.5度 苗栗南庄加里山頂冰世界絕美
寒流今天來襲，氣溫直直降，苗栗縣加里山頂今天一早攝氏零下5.5度，草木及地面都結了一層冰，山友黃月如拍下美景分享，許多網友大開眼界，讚嘆絕美的冰世界。
苗栗縣頭份市偉仕中醫診所院長尤偉仕經常在臉書PO出永和山水庫等美照，獲得地方好評，今天下午6點他分享友人黃月如上午8點登上南庄鄉加里山頂，所拍下的冰封美景，引發熱烈回響，網友紛紛讚嘆「太美了」、「絕美」！
加里山屬中級山，一等三角點標高2220公尺，有台灣富士山稱號，山頂視野壯闊，也是熱門小百岳，尤偉仕說，他第一次看到冰天雪地的加里山，感謝共月如大年初三登上只有零下5.5度C的加里山山頂，帶來這麼冰清玉潔及晶瑩剔透的加里山，真是太美了！
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