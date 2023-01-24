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大年初三發福袋 張善政：秉持感恩及虔誠的心

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市長張善政（右）今前往多處廟宇參拜，並也特別前往大園分局觀音分駐所，慰勞辛苦執行勤務的員警同仁。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政（右）今前往多處廟宇參拜，並也特別前往大園分局觀音分駐所，慰勞辛苦執行勤務的員警同仁。圖／桃園市政府提供

有別今日副總統賴清德與桃園市前市長鄭文燦合體桃園參拜廟宇及發放福袋，桃園市長張善政則偕團隊到多處廟宇參拜，也同樣發放福袋，雖然寒流來襲，但還是有許多民眾前往領取。張善政表示，秉持感恩及虔誠的心，祝福大家闔家平安。

張善政說，大年初三他持續秉持感恩、誠懇及虔誠的心，帶領市府團隊來到各廟宇上香祈福，許多民眾不畏天候寒冷前來領取福袋，這份心意令人感動，新的一年到來，每位鄉親在兔年都能好運連連，祝福大家身體健康、闔家平安。

張善政表示，感謝各廟宇長期對於地方公益的貢獻，並致贈香油禮金以聊表心意，未來將會持續支持廟方各項活動，並祝福廟運昌隆。也祈求市民平安健康，市政穩健推動與不斷突破。

張善政今日也利用參拜空檔，特別前往大園分局觀音分駐所，慰勞辛苦執行勤務的員警同仁。

桃園市長張善政（中）今前往多處廟宇參拜，並也特別前往大園分局觀音分駐所，慰勞辛苦執行勤務的員警同仁。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政（中）今前往多處廟宇參拜，並也特別前往大園分局觀音分駐所，慰勞辛苦執行勤務的員警同仁。圖／桃園市政府提供

張善政 桃園市長 福袋

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