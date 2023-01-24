寒流來襲全台急凍 桃市府開設2處安心避寒所
桃園市政府社會局因應寒流來襲，啟動低溫關懷機制，於今晚10時至25日7時，於桃園南北區開設2處安心避寒所，有避寒需求的市民，可前往安心避寒所尋求協助，也提供睡袋及暖暖包讓有需要的市民索取。
中央氣象局今發布低溫特報，今日至26日清晨受寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，也對桃園市發布橙色燈號，（平地氣溫降至攝氏10度以下且連續24小時氣溫低於攝氏12度）。
桃園市長張善政昨日下午5點啟動寒害應變機制，指示市府各單位做好相關準備工作，每日定時回報有無相關災情。社會局也啟動低溫關懷機制，辦理夜間關懷訪視及開設避寒站，提醒街友注意低溫資訊，並採取避寒措施及注意保暖，有避寒需求之街友可前往桃園南、北區街友外展服務中心求助。
桃園市政府社會局安心避寒所開設地點如下：
北區：桃園區老人會館（桃園區民權路69巷2號，文昌公園旁）
南區：松鶴會館（桃園市中壢區元化路182-2號，中正公園內）
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