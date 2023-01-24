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過年放鞭炮祈福 桃消防局：五要五不保安全

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市政府消防局前往廟宇宣導民眾爆竹施放安全的注意事項，提醒民眾施放爆竹時要遵守「五要五不」的原則。圖／桃園市政府消防局提供
桃園市政府消防局前往廟宇宣導民眾爆竹施放安全的注意事項，提醒民眾施放爆竹時要遵守「五要五不」的原則。圖／桃園市政府消防局提供

農曆年節期間，不僅廟宇祭祀活動非常熱鬧，許多民眾也放施放爆竹煙火，祈求新的一年平安發大財，桃園市政府消防局也前往廟宇宣導民眾爆竹施放安全的注意事項，提醒民眾施放爆竹時要遵守「五要五不」的原則。

桃園市政府消防局提醒，為避免觸法，各場所如需施放專業煙火應事先向消防局申請，需擁有相關證照人員施放。在選購爆竹煙火應有認可合格標章，施放爆竹煙火時，請注意安全，並遵守「五要五不」原則，原則如下：

施放前「五要」：

一、要重安全環保少施放。

二、要有合格標識再施放。

三、要依使用說明來施放。

四、要選適當地點才施放。

五、要有大人陪兒童施放。

施放後「五不」：

一、不可朝人、車、建築物、易燃物丟擲或發射。

二、不可串接、堆疊或同時大量燃放。

三、不可讓兒童施放飛行類、升空類及摔炮類產品。

四、不可將頭靠近煙火車口處點火或觀望。

五、不可遺留火源。

桃園市政府消防局也提醒，春節期間用火及用電需更加注意，出門走春旅遊時，請記得拔除電器電源及關閉火源，並適時清理家中插座，切記環境不能潮溼，周圍也不能堆積雜物。

桃園 建築

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