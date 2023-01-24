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導航走捷徑「卡」車 苗栗大湖警方協助脫困

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
一名林姓男子昨天駕駛休旅車在苗栗縣大湖鄉產業道路，左前輪掉落路外邊坡進退不得，大湖警察分局協助找來拖吊車脫困。圖／大湖警察分局提供
一名林姓男子昨天駕駛休旅車在苗栗縣大湖鄉產業道路，左前輪掉落路外邊坡進退不得，大湖警察分局協助找來拖吊車脫困。圖／大湖警察分局提供

一名林姓男子昨天駕駛休旅車到苗栗縣大湖鄉旅遊探親，開導航走捷徑小路，左前輪掉落路外邊坡進退不得求助無門，大湖警察分局接獲報案，協助找來拖吊車脫困，結束「卡」車事件。

大湖分局大湖派出所昨天下午2點12許接獲林男報案，休旅車陷落產業道路邊坡無法脫困，因年初二，許多拖吊車業者休年假，只好請求警方協助，大湖派出所所長錢永豐、警員柯芳漪、林道明、黃奕文執行巡邏勤務即刻前往處理。

警方了解林男駕駛休旅車，攜家帶眷到大湖地區旅遊及探親，導航顯示有捷徑不用塞車，但產業道路狹窄陡坡又彎道，行駛時不慎左前輪掉入路外邊坡，車輛卡住動彈不得，警方聯繫附近鄉鎮拖吊車到場，協助將車輛拖起拉回道路排除。。

大湖分局長林炎巨表示，年節期間大湖警分局各分駐（派出）所受理報案及為民服務不打烊，警察機關並提供民眾（含外僑）舉家外出遠遊，可向警察申請居家安全維護，及協助維護民眾存、提款安全服務等服務措施，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，建構「平安、幸福、快樂」的社會氛圍。

一名林姓男子昨天駕駛休旅車在苗栗縣大湖鄉產業道路，左前輪掉落路外邊坡進退不得，大湖警察分局協助找來拖吊車脫困。圖／大湖警察分局提供
一名林姓男子昨天駕駛休旅車在苗栗縣大湖鄉產業道路，左前輪掉落路外邊坡進退不得，大湖警察分局協助找來拖吊車脫困。圖／大湖警察分局提供

警察 休旅車 探親

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