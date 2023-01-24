聽新聞
test
0:00 / 0:00
3000多棵櫻花4成開 苗栗獅潭協雲宮美不勝收
苗栗縣獅潭鄉協雲宮是賞櫻勝地，3000多棵櫻花目前花開約4成，花團錦簇美不勝收，上山還有機會遇見壯闊雲海，置身雲霧繚繞之中，適合走春參拜祈福好去處。
獅潭鄉協雲宮主祀觀世音菩薩，3000多棵櫻花以山櫻花為主，少數昭和櫻，櫻花季適逢春節期間，年年吸引大批民眾上山賞花，協雲宮管理委員會總幹事余欽榮說，目前花開約4成，花季可以持續到2月下旬。
協雲宮海拔標高約600公尺，下雨過後的晴天，有機會俯瞰到雲海翻騰，昨天年初二上午6點多雲海景觀持續8點左右，下午2點多廟前櫻花林又籠罩在雲霧之中，1天之內變化莫測，對余欽榮也是難得的經驗，他說是「賺到了」！不過，今天寒流來襲，雲海肯定是沒有了。
協雲宮沒有大眾運輸，只能開車前往，主要聯絡道路苗24線部分路段狹窄坡陡，民眾開車要小心，此外，公館鄉大坑村行修寺到協雲宮5.2公里路段，中段因是山區死角，手機收訊不良，也沒有公廁，上山最好先解決。
協雲宮走苗24線可以接台6線公館鄉路段，苗24之2線接台3線獅潭鄉路段，還可以順導遊公館鄉苗栗特色館、黃金小鎮，或苗栗縣大湖採草莓、泰安鄉泡溫泉，都是不錯的選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言