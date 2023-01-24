3000多棵櫻花4成開 苗栗獅潭協雲宮美不勝收

苗栗縣獅潭鄉協雲宮是賞櫻勝地，3000多棵櫻花目前花開約4成，花團錦簇美不勝收，上山還有機會遇見壯闊雲海，置身雲霧繚繞之中，適合走春參拜祈福好去處。

獅潭鄉協雲宮主祀觀世音菩薩，3000多棵櫻花以山櫻花為主，少數昭和櫻，櫻花季適逢春節期間，年年吸引大批民眾上山賞花，協雲宮管理委員會總幹事余欽榮說，目前花開約4成，花季可以持續到2月下旬。

協雲宮海拔標高約600公尺，下雨過後的晴天，有機會俯瞰到雲海翻騰，昨天年初二上午6點多雲海景觀持續8點左右，下午2點多廟前櫻花林又籠罩在雲霧之中，1天之內變化莫測，對余欽榮也是難得的經驗，他說是「賺到了」！不過，今天寒流來襲，雲海肯定是沒有了。

協雲宮沒有大眾運輸，只能開車前往，主要聯絡道路苗24線部分路段狹窄坡陡，民眾開車要小心，此外，公館鄉大坑村行修寺到協雲宮5.2公里路段，中段因是山區死角，手機收訊不良，也沒有公廁，上山最好先解決。