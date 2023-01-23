合體張善政人氣爆棚 馬英九一句話讓支持者笑翻

桃園市長張善政和前總統馬英九今天在龍潭龍元宮合體，一起發放新春福袋。現場早有民眾前來排隊等著領紅包，2人人氣居高不下。馬英九致詞時還直言，台灣現在有人口危機，希望大家回家後「趕快回去生小孩」，讓現場歡笑聲不斷。

馬英九致詞表示，自己民國39年在香港出生，1年後來到台灣，就在桃園住了半年，後來媽媽到石門水庫工作，又在龍潭住了半年，直言自己在台灣最有淵源的城市，除了台北就是桃園；而張善政身為過去的同事，表現很好，現在張當上桃園市長，可見桃園人真的有福，相信張善政可以極力發揮桃園的優點。

馬英九表示，過年期間最常講的話就是期盼風調雨順、國泰民安，但台灣目前面臨人口危機，他認為應改成「颱風疫情小、出口兒孫多」，也呼籲在場還沒結婚的趕快結婚、還沒生孩子的趕快回去生孩子，大家回家要趕快努力，讓現場充滿歡笑聲。