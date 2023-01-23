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合體張善政人氣爆棚 馬英九「一句話」讓支持者笑翻

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合體張善政人氣爆棚 馬英九一句話讓支持者笑翻

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政（左）和前總統馬英九（右）今天在龍潭龍元宮合體。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政（左）和前總統馬英九（右）今天在龍潭龍元宮合體。記者朱冠諭／攝影

桃園市長張善政和前總統馬英九今天在龍潭龍元宮合體，一起發放新春福袋。現場早有民眾前來排隊等著領紅包，2人人氣居高不下。馬英九致詞時還直言，台灣現在有人口危機，希望大家回家後「趕快回去生小孩」，讓現場歡笑聲不斷。

馬英九致詞表示，自己民國39年在香港出生，1年後來到台灣，就在桃園住了半年，後來媽媽到石門水庫工作，又在龍潭住了半年，直言自己在台灣最有淵源的城市，除了台北就是桃園；而張善政身為過去的同事，表現很好，現在張當上桃園市長，可見桃園人真的有福，相信張善政可以極力發揮桃園的優點。

馬英九表示，過年期間最常講的話就是期盼風調雨順、國泰民安，但台灣目前面臨人口危機，他認為應改成「颱風疫情小、出口兒孫多」，也呼籲在場還沒結婚的趕快結婚、還沒生孩子的趕快回去生孩子，大家回家要趕快努力，讓現場充滿歡笑聲。

張善政今天跑行程，妻子張琦雅也一路「攬條條」。張善政表示，自己與馬英九在過年期間都去了不少間宮廟，但龍元宮是唯一兩人共同出席合體的宮廟，今天到場排隊領福袋的民眾相當幸運，一次可以蒐集到自己與馬英九的福袋，希望鄉親都能福氣滿滿、家庭和樂。

桃園市長張善政和前總統馬英九今天在龍潭龍元宮合體發紅包，2人人氣居高不下。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政和前總統馬英九今天在龍潭龍元宮合體發紅包，2人人氣居高不下。記者朱冠諭／攝影

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