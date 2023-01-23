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竹市年貨大街重啟人氣超旺 每日湧入逾5萬人

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
睽違4年在竹市舊城區舉辦的年貨大街已持續辦理第六天，每日人潮踴躍。圖/新竹市政府提供
睽違4年在竹市舊城區舉辦的年貨大街已持續辦理第六天，每日人潮踴躍。圖/新竹市政府提供

睽違4年在舊城區舉辦的年貨大街已持續辦理第六天，每日人潮踴躍。市府即日起至26日前特別與周邊店家合作「舊城店家消費滿額好禮活動」，消費累積達2000元以上，即可兌換每日限量好禮一份，歡迎民眾來走春。

市長高虹安今天說，市府年節政策「安心走跳迎兔年」其中一個重要元素就是重啟年貨大街，感謝市府各單位共同推動，也謝謝當地里長及東門形象商圈發展促進會配合。

高虹安也到年貨大街為春節辛苦服務的攤商們拜年，同時也發放開運小紅包，為民眾新年增添好彩頭。她說，上任第一年大力推動睽違已久的年貨大街，地點鄰近都城隍廟、東寧宮、關帝廟及開台福地，適合市民與返鄉的家人們一同走春，體驗年節氛圍，也歡迎外地遊客遊歷熱鬧的竹塹舊城區。

陪同高虹安發放紅包的在地里長，包括關帝里長李文桂、成功里長林俊滕、東門里長蘇竹勝也說，舊城區商家前幾年因商圈逐漸蕭條，甚至於過年期間關門休息，今年高有效率的舉辦年貨大街，大部分的店家都眉開眼笑，有開店的商家營業額成長五成至兩倍以上。

東門形象商圈發展促進會理事長許鍊輝表示，市府於初五前特別與周邊店家合作「舊城店家消費滿額送好禮」活動，從武昌街、東前街、東門街、復興路及中央商場內店家消費累積達2000元以上，持店家開立的發票或收據，可至年貨大街服務台兌換精美贈品一份，每日限量200份，送完為止。年貨大街辦理至29日，營業時間為每日上午8點陸續營業至晚間10點。

與市府合作辦理年貨大街的廠商溫國勝指出，今年進場擺攤的攤位數超過100攤，湧入年貨大街的人潮超估計過5萬人次，買氣非常旺，年貨大街擺攤的攤商也都私下表示，今年來這裡擺攤真是正確的選擇，甚至有的攤位每日營業額超過10萬元以上。

新竹市工商發展投資策進會總幹事曹永明表示，年貨大街由市府主辦、工策會從旁協助，未來工策會將持續輔導竹市中小企業發展，尤其是搭配市府正在推動的政策，與市府單位共同合作，發揮1加1大於2的效益，讓新竹市各個產業都能大步前進。

睽違4年在竹市舊城區舉辦的年貨大街已持續辦理第六天。圖/新竹市政府提供
睽違4年在竹市舊城區舉辦的年貨大街已持續辦理第六天。圖/新竹市政府提供
睽違4年在竹市舊城區舉辦的年貨大街已持續辦理第六天，每日人潮踴躍。圖/新竹市政府提供
睽違4年在竹市舊城區舉辦的年貨大街已持續辦理第六天，每日人潮踴躍。圖/新竹市政府提供

年貨大街 高虹安 新竹

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