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年假不打烊甩開體脂肪 桃園各運動中心今起開館迎客

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市體育局長許彥輝（左）今一早到中壢運動中心，發福袋給值班員工。圖／桃園市體育局提供
桃園市體育局長許彥輝（左）今一早到中壢運動中心，發福袋給值班員工。圖／桃園市體育局提供

今年春節長達10天，不過桃園的國民運動中心除了新春除夕及初一外「全年無休」，今天起再度開館迎客。市府體育局長許彥輝今一早到中壢國民運動中心，發送新春福袋給值班工作人員，感謝員工過去的辛勞，也呼籲市民們歡樂吃團圓飯後，一起攜手運動、甩開體脂肪。

市府日前宣布「運動場館服務不打烊」措施，其中，各運動中心除新春除夕及初一外，全年無休，過年初二至初五開館時間為上午8點至下午4點，初六開始正常營業。

結合新春節慶，中壢國民運動中心初二開始天天活動不打烊，特別舉辦「消費滿額戳戳樂抽好禮」等活動，1月20日起可至中心官網或櫃檯報名課程享優惠， 2月5日還有「兔」發奇想猜燈謎，陪市民一起歡樂過元宵。

另外，為推展運動科技，體育局也於中壢國民運動中心5樓建置「智能羽球系統」，可透過「智能球拍」與「智能球場」的搭配，在球場上直接看到自己的揮拍動作、速度與姿勢，年後1月30日開始周一至周五上午9點至下午4點可預約體驗（https://forms.gle/pCTSm7fGvX7ZcFv7A），全程活動免費至2月28日止，邀請大家一同體驗智能運動的樂趣。

除夕 春節 體育

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