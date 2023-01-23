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石門水庫湧走春車流塞爆 北水局建議「這招」避人潮

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
石門水庫湧入走春人潮，北區水資源局建議，民眾可先行繳費並優先從中線管制站出園，減少於周邊路段堵塞機會。圖／北水局提供
石門水庫湧入走春人潮，北區水資源局建議，民眾可先行繳費並優先從中線管制站出園，減少於周邊路段堵塞機會。圖／北水局提供

春節期間走春人潮多，桃園石門水庫園內300棵梅樹，因花開將近8成，成為走春選擇，不過石門水庫昨天湧入大批車輛，直到晚間仍有車輛離不開。北區水資源局檢討，研判是周邊路段壅塞，園區內湧入平時例假日3倍車輛，且有民眾忘記繳費堵塞在管制站，建議民眾可先行繳費並優先從中線管制站出園，減少於周邊路段堵塞機會。

北水局表示，初一園區大塞車狀況，研判主要是賞梅花季節，且大溪附近老街、中庄吊橋、調整池及山豬湖生態園區等熱門景點吸引大批民眾前往，造成園區周邊道路壅塞，園區內一天湧入超過5000車次遊客，約為平時例假車輛數3倍。

北水局表示，目前電子收費系統除採現金至票站繳納外，也可使用一卡通、悠遊卡、街口支付、LINE Pay、Apple Pay於閘口繳費，但今天有遊客忘記繳費，導致堵塞在管制站影響出園速率，現場由保七警隊員警協助園區內引導，另也請龍潭警分局石門派出所員警於重點路口指揮及管制交通，並於園區各管制站增加人力控管柵欄啓閉，同時進行現場廣播先繳費，以加速出園。

北水局指出，經分析，台4及台3乙線道路為主要壅塞路段，建議來園遊客優先由中線管制站出園，可直接前往國道3號高原交流道，避開民眾較熟悉的國道3號大溪及龍潭交流道路線，應可減少周邊道路遭堵塞機會。

石門水庫湧入走春人潮，北區水資源局建議，民眾可先行繳費並優先從中線管制站出園，減少於周邊路段堵塞機會。記者朱冠諭／翻攝
石門水庫湧入走春人潮，北區水資源局建議，民眾可先行繳費並優先從中線管制站出園，減少於周邊路段堵塞機會。記者朱冠諭／翻攝

石門水庫 國道 一卡通

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