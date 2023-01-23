快訊

一周數位爆報／3C福袋價值多2倍仍被罵？蘋果Home Pod 2藏5點沒說的事

世代決裂／父母為何主動疏遠兒女？無條件的愛喘不過氣…

個申大戰略／採計2科校系大增百個 繁星、申請入學3科仍是主流

新年祈福 竹市廟宇走春逛古蹟

中央社／ 新竹市23日電
新竹都城隍廟正殿有清朝光緒皇帝御賜「金門保障」匾額，指新竹城隍是國家門戶保障，常見當地居民走春祈福。 中央社
新竹都城隍廟正殿有清朝光緒皇帝御賜「金門保障」匾額，指新竹城隍是國家門戶保障，常見當地居民走春祈福。 中央社

新竹市廟宇包括新竹都城隍廟、天公壇、竹蓮寺、長和宮、關帝廟及普天宮等，是當地居民走春拜拜、求財及求平安「必拜聖地」，春節期間更不乏民眾走春祈福逛古蹟。

根據新竹市政府民政處提供資料，新竹都城隍廟興建於1748年，特色為三川殿、三疊式屋頂，正殿有清朝光緒皇帝御賜「金門保障」匾額，指新竹城隍是國家門戶保障，民眾祈福後還可享受廟口美食。

民政處表示，竹蓮寺最早可追溯到康熙末年，當時有農民在樹下發現觀音神像，就在竹塹城南門外建小庵奉祀，之後於1781年建廟。當時南門外護城河畔有大片竹林，定名「竹蓮寺」。

民政處說，天公壇原名「金闕殿」，主祀玉皇大帝，高達25.16公尺石雕九龍柱是特色地標。竹蓮寺正殿3尊泥塑金身觀音有300多年歷史，也保存罕見的光緒帝御賜雙龍護邊裝飾「大海慈雲」金匾，頗具價值。

民政處表示，長和宮建於1742年，保留大量古文物和匾額，包含鑾椅、鳳冠霞被、3寸金蓮、繡花荷包及錦繡袍裙等，相當珍貴。

此外，民政處說，南門街關帝廟及普天宮各有特色，推薦民眾走訪。

新竹 城隍廟

延伸閱讀

另類古蹟夜景！北港巷弄燈會啟燈 到3月這天都能來賞燈

高雄初一拜拜全攻略 逛這地方還可抽iPhone14、大電視

Google地圖走春最夯「神」地點 全台這十大廟宇最多人查詢

台南第一間「古蹟裡的星巴克」開幕 牆壁上還有滿滿驚喜

相關新聞

新竹縣社福團體全年無休 助街友溫暖過春節

新竹縣中華照顧者關懷協會表示，21日（除夕）到26日（初五）有外展街頭服務，提供街友熱食、圍爐及在安置所增加臨時庇護安置...

新年祈福 竹市廟宇走春逛古蹟

新竹市廟宇包括新竹都城隍廟、天公壇、竹蓮寺、長和宮、關帝廟及普天宮等，是當地居民走春拜拜、求財及求平安「必拜聖地」，春節...

石門水庫湧走春車流塞爆 北水局建議「這招」避人潮

春節期間走春人潮多，桃園石門水庫園內300棵梅樹，因花開將近8成，成為走春選擇，不過石門水庫昨天湧入大批車輛，直到晚間仍...

石門園區壅塞 水利署建議先繳費、由中線管制站出園

春節期間遊客大增，石門水庫園區周邊今天大塞車，水利署北區水資源局晚間表示，建議遊客先繳費，或者優先由中線管制站出園，以減...

民眾瘋搶柯文哲發財金 年輕情侶：特地從台北南下中壢

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲今天下午在桃園市中壢慈惠堂分送發財金，吸引大批民眾排隊瘋搶，有人特地從台北南下，有人即使沒...

楊文科大年初一隆聖宮發紅包 走春行銷東方美人茶

今天是大年初一，新竹縣長楊文科今天一早與妻子甘秀美、縣府一級主管等一行人，回到故鄉峨眉鄉隆聖宮參拜，祈求新的一年風調雨順...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。