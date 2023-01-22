楊文科大年初一隆聖宮發紅包 走春行銷東方美人茶

今天是大年初一，新竹縣長楊文科今天一早與妻子甘秀美、縣府一級主管等一行人，回到故鄉峨眉鄉隆聖宮參拜，祈求新的一年風調雨順並發送兔年紅包，向民眾道賀新年快樂。楊文科明天年初二則將陪同前總統馬英九到到新埔褒忠亭義民廟參拜祈福。

楊文科年初一首站到峨眉隆聖宮參拜祈福，近百歲耆老、外縣市的民眾也特別前來領取縣長發送的新春小紅包，在地客家八音團峨眉采秀八音團也獲邀到場演奏，增添不少過節氣氛，現場熱鬧滾滾、喜氣洋洋。

楊文科接著也和同是峨眉人的前縣長邱鏡淳等一行人，前往天恩彌勒佛院參拜，祈求縣政工作順利推行、國泰民安、風調雨順。

正逢新春假期，楊文科特別推薦新竹縣的東方美人茶，他的走春最後一站特別前往楊隆茶行品茗，替在地的東方美人茶行銷。楊文科說，楊隆茶行去年在新竹縣2022年冬季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑比賽、全國優質東方美人茶評鑑比賽都拿下「特等茶王」，製茶品質是一流水準，歡迎民眾來走春採買竹縣特產。

茶農楊瑞隆說，東方美人茶的嫩芽被小綠葉蟬吸食後，由茶農手採一心二葉的茶芽，並經手工技術精製，製成的茶帶有天然的蜂蜜香與熟果味，外觀呈現條索狀、白毫肥大，葉部呈白、青、紅、黃、褐五色相間，今年受氣候影響，冬茶總產量相較過去減少一些，品質仍優秀，是年節送長輩首選伴手禮之一。