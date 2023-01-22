高虹安年初一拜廟發紅包人氣旺 曝新年新希望

今天是大年初一，新竹市長高虹安拜廟、發新春小紅包行程馬不停蹄，每站都吸引民眾大排長龍索取，人氣強強滾。高虹安今天在關帝廟受訪時透露新春行程多，特地將爸媽從台北接來新竹過年；新年新希望盼市民朋友健康過好年，也說會逐步實現選舉政見，並針對新竹市公共建設流程疏失改進與檢討，會在新的一年好好落實。

高虹安首度以新竹市長身分過年，她從小年夜、除夕到大年初一參拜行程滿檔，今天大年初一也安排到多個宮廟、年貨大街共10處發放新春的開運1元小紅包。高說，發紅包行程都可見到民眾大排長龍，足見疫情趨緩後，民眾願意出來走春的意願相當高。

高虹安今天受訪時也透露，爸爸媽媽平常住在台北，今年因為自己在新竹的行程比較多，所以今年過年方式比較特別，就是把爸爸媽媽從台北接來新竹過年，像昨天的除夕年夜飯也是在新竹跟爸爸媽媽一起度過，之後也會帶爸爸媽媽來新竹景點走春。

高虹安表示，因爸爸媽媽對新竹沒這麼熟悉，會順便帶他們看看自己這幾年在新竹的活動歷程，比如說新竹市有名的十八尖山，但爸媽們一聽到十八尖山，可能以為是座很大的山，但其實是新竹人很喜歡爬的一座小山，會安排幾個景點帶爸媽走走看看。

高虹安也分享自己在新春拜廟行程，特別跟神明祈求希望今年新竹市能夠風調雨順、市民朋友健康平安，「新年新希望」希望在市府團隊的努力之下，可以讓市民朋友健康平安過好年，同時也可以逐步實現我在選舉當中，給市民朋友的政見跟承諾。

不僅如此，高虹安特別提到新竹市有許多公共建設，不管是在過去民意代表的紕漏上或是在選舉當中討論的，確實在流程上的疏失，需要好好改進跟檢討，自己新年新希望也希望未來在市府團隊建立的監督SOP後，落實減少公共建設發生的舞弊或疏失。

高虹安表示，有的公共建設甚至讓市民朋友沒有辦法得到務實、實用價值，這些都是她擔任市長接下來需要努力把公共設施過去的問題或是現在的狀況解決，以及未來的改進，強調會好好在這一年努力來落實。

高虹安在新竹市的拜廟行程也與民眾黨主席柯文哲合體，兩人分頭發放新竹市政府與民眾黨準備的新春小紅包。今天早上10點多在關帝廟現場發放，吸引上百公尺的人龍排隊索取，不少民眾也爭相和新科市長高虹安合照留念，現場人氣比柯文哲還要旺。