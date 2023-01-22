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大龍峒保安宮國運籤出爐 今年情勢不明須三思後行

王浩宇Po出新竹市出現藍色多瑙河 市府發言人反擊回應

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
王浩宇20日在臉書Po出新竹市出現排水溝遭汙染成藍色，對此，新竹市府表示水溝在18日早已恢復正常。合成圖／新竹市府提供、取自王浩宇臉書
王浩宇20日在臉書Po出新竹市出現排水溝遭汙染成藍色，對此，新竹市府表示水溝在18日早已恢復正常。合成圖／新竹市府提供、取自王浩宇臉書

前桃園市議員王浩宇20日在臉書Po出一張新竹排水溝呈現鮮豔藍色的照片，還搭配文字「新竹市」及嫌惡的表情符號，引來網友留言「藍色多瑙河」、「反正後面有300個法務會搞定」，遭新竹市府發言人施淑婷回擊，要求王「應公正客觀、事先查證，切勿糟蹋基層公務人員的辛勞」。

施淑婷表示，民進黨員王浩宇在未經查證的情況下，於20日深夜上傳多天前新竹市府對外發放的新聞稿照片，導致民眾誤認新竹市府放縱廠商排放廢水，產生數十則留言如「喬好了，可以安心排」等，這是對基層公務人員最不公平的評價，也是對社會最不良的示範。

她要求王浩宇要記得公眾人物的社會責任，公開發表文章應公正客觀、事先查證，切勿糟蹋基層公務人員的辛勞，並讓外界對新竹市產生誤解，並稱「相信台灣社會也並不樂見過年期間亂象叢生」。

新竹市環保局長江盛任表示，環保局在13日接獲民眾陳情，指出建功一路排水溝呈異常顏色，但派員稽查現場時水路上游已為正常水色，僅下游蓄積處有異常紅色，不過因無明確事證，所以先行返回局內調閱資料分析，將其中一間從事紙箱製造的工廠列入高度可疑對象。

江盛任指出，到17日接獲民眾上傳相關影片至社群媒體之前，環保局已派員準備相關設施及2組人力至該區域稽查，同時發現水路水色為藍色，隨即進入新竹市水源街的紙箱工廠，並確認為該公司為汙染下游水體，當場查獲汙染證據，發現工廠後方洗手台及廠內雨水排水溝均有藍色顏料痕跡，研判應為該工廠於洗手台進行清潔工作，將含有水性顏料汙水，沿雨水溝排至建功一路旁排水溝，導致排水溝被染成藍色。

江盛任說明，建功一路排水溝已在18日上午9點恢復原狀，除抽回排水溝殘留藍色汙水之外，並清除已附著顏料之底泥，而工廠行為除了造成附近民眾恐慌，且已違反水汙染防治法第30條規定，依同法第52條規定可處罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰，環保局將會採最重裁處。

新竹市府表示，市長高虹安對此環境遭受汙染極度重視，並即責令環保局務必派員勘查周遭水路及盤查所有可疑汚染對象，希望以最快速度查出汙染者，若查獲不法將予以嚴懲重罰，更提醒業者切勿以身試法。

新竹市府提供18日現場照片，該事發排水溝已恢復正常水色。圖／新竹市府提供
新竹市府提供18日現場照片，該事發排水溝已恢復正常水色。圖／新竹市府提供
王浩宇在臉書Po出新竹市出現排水溝遭汙染成藍色，引來網友留言暗指新竹市府放任此情況發生。圖／翻攝自王浩宇臉書
王浩宇在臉書Po出新竹市出現排水溝遭汙染成藍色，引來網友留言暗指新竹市府放任此情況發生。圖／翻攝自王浩宇臉書

新竹 排水溝 王浩宇

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