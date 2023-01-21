除夕首發慰勞1999話務人員 張善政：24小時專線不打烊

桃園市長張善政上任第一個農曆除夕日，今天下午前往桃園區的市府1999話務中心訪視，慰勞值班話務人員，贈送水果及逐一發送喉糖，提供話務人員顧喉嚨，張善政先向全體市民拜年問候，他表示，過年期間1999專線不打烊，話務人員24小時為市民服務。

今天是農曆春節除夕日，張善政上任的第一個農曆春節除夕，他特安排前往市政府1999話務中心訪視、慰勞辛苦的值班話務人員，1999中心說明疫情這兩年1999專線求助民眾稍少，平均一年約24萬通電話，最近兩天過年期間，來電求助最多的電話，仍以鞭炮、噪音等居家困擾最多，話務人員受理後通報相關單位解決。

張善政由市環保局長陳世偉、桃園警分局長洪志朋陪同，逐一向值班話務人員贈送糖禮物慰勞辛苦，1999中心表示今年除夕夜，仍維持5名話務人員為市民服務，張善政對此肯定，他也向全體市民祝賀新年快樂、「兔躍新程」兔年行大運，他表示，過年期間1999專線24小時值班，來了解話務人員，除夕大夜班也有人值班服市民朋友。

張善政將在除夕夜起展開全市各大廟宇參香，今晚子時前，第一站將至桃園區「大廟」景福宮與信眾集體進行「拜頭香」迎春納福活動，並前往南崁五福宮與信眾一起新春參香納福，明天起會到各區廟宇參香迎春祈福活動。