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竹縣首次串聯社福團體辦慈善尾牙宴 讓弱勢民眾過好年

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣社福團體席開20桌，邀請弱勢民眾吃尾牙。圖／台灣愛的萌芽福利協會提供
新竹縣社福團體席開20桌，邀請弱勢民眾吃尾牙。圖／台灣愛的萌芽福利協會提供

為讓弱勢家戶安心過好年，社團法人台灣愛的萌芽福利協會於農曆春節啟動關懷弱勢各項服務，理事長劉志枰以個人名義捐贈80萬，低收入戶及中低收入戶的民眾每人發放1000元、街友每位600元，更與多個社福團體共辦慈善尾牙，要讓弱勢民眾過好年。

愛的萌芽福利協會理事長劉志枰表示，預估全縣低收入戶約800人，凡經地方政府列冊低收入戶及中低收入戶的民眾，每人發放1000元，單戶申請以3人為限，街友每位600元，經篩選後符合資格，合計發放 761戶弱勢家戶、150位新竹縣市街友。

愛的萌芽福利協會前晚也舉辦第1屆福兔迎春讓愛萌慈善除夕吃飽尾牙宴，宴請身心障礙者扶助協會、視障福利協進會、竹東康復之家、阡崧家園康復之家、新埔家園、關西日照中心、天主教華光社會福利基金會、銀髮暨失智症照顧服務協會。

社會處長李國祿感謝台灣愛的萌芽福利協會在溫馨年假前席開20桌，約有220位身心障礙者、弱勢家庭朋友、街友參與，參與活動的弱勢朋友除獲溫馨刮刮樂紅包，其餘無法參與的民眾也發放600元餐費。

為讓弱勢民眾能平安過好年，協會表示今年農曆假期長達10天，若有急難救助需求，可撥打急難救助窗口專線03-5551295，協會有準備急難救助關懷物資，讓弱勢家庭及民眾獲得及時關懷。

低收入戶 街友 弱勢家庭

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