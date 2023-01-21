行程公開！高虹安發開運紅包 今晚除夕夜將現身都城隍廟

新竹市長高虹安春節期間將展開一系列寺廟祈福活動，昨晚小年夜首先到天公壇發紅包，今晚除夕夜同樣要陪市民過，將從晚上10點起，一連拜訪長和宮、新竹都城隍廟、新竹內天后宮及竹蓮寺，發開運小紅包與市民拜年。

高虹安表示，新竹市是一座文化古城，廟宇乘載了新竹的歷史與文化，春節期間非常歡迎市民及外地來的朋友，到廟裡走春祈福，感受喜氣的年味，她也祝福大家「新春開運，鴻兔大展」。

市府民政處指出，市府癸卯年春節寺廟開正祈福活動，規畫於小年夜及除夕晚間、大年初一早上展開各廟宇祈福參香，拜訪新竹市區14間廟宇參香祈福，因數量有限，歡迎有興趣的民眾前往索取開運小紅包。

高虹安除夕夜發放開運小紅包行程，晚上10點20分長和宮、晚上11點新竹都城隍廟、11點40分新竹內天后宮、22日0時10分竹蓮寺。

初一上午9點30分在東寧宮、9點55分關帝廟、10點40分宏宗聖堂道學院、11點10分普天宮、11點45分埔頂慈雲庵、12點15分開臺金山寺、下午2點富美宮、2點40分香山天后宮、3點10分香山財神廟、4點30分年貨大街；初五下午2點在動物園、3點30分波光市集、4點30分遠東巨城百貨。