新竹縣將改善6公里長自行車道 提升濱海觀光品質

為提升新竹縣濱海自行車道騎乘的便利性，新竹縣將改善鳳坑漁港到水月橋長約6公里的自行車道，預計改善鋪面、增設標線及指示牌，部分路段新建自行車道，並在新月沙灣、竹北漁獲處理場2地，改善停車、廁所環境，作為自行車休息站使用。

新竹縣濱海自行車道屬於新竹縣濱海觀光軸帶，鄰近鳳坑漁港、尚海灘、新月沙灣等濱海觀光遊憩據點，具有豐富的海洋遊憩基礎環境、海岸景觀、保安林森林資源等，假日總能吸引不少遊客前往騎車漫遊。

不過新竹縣府指出，新竹縣濱海自行車道自鳳坑漁港端，銜接到鳳山溪水月意象景觀橋之間，尚有約6公里長距離是與一般道路共線，必須與機慢車共用道路穿越鳳鼻尾隧道，在安全性上稍有不足。

為了改善安全性並提升騎乘體驗，縣府預計在此段自行車道進行改善、新設，讓自行車道限制其他機動車輛進入，同時也將重鋪鋪面，讓騎乘體驗更舒適，並活化新月沙灣入口、竹北漁獲處理場的自行車道休習站，改善停車空間及公廁環境。

新竹縣府已向交通部公路總局申請「新竹縣濱海自行車道鳳坑漁港至鳳山溪水月意象景觀橋段路線串聯改善計畫」獲核定3000萬元，預計改善長度達6公里。

交旅處長游志祥表示，自行車道計畫範圍屬於新竹縣濱海自行車道的一環，在計畫中，也預計將海岸景觀導入竹北市自行車觀光系統，並整合指標，以及北側新豐鄉至桃園市的觀光景點與自行車道資源，提高新竹縣濱海自行車道的完整性。