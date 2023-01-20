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國1南下楊梅至新竹段除夕塞車熱點 國道警加強巡守

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國道二隊員警在春節期間加強服務區巡守以及交通安全宣導工作。圖／國道二隊提供
國道二隊員警在春節期間加強服務區巡守以及交通安全宣導工作。圖／國道二隊提供

今天是小年夜，國道1號南下楊梅至新竹路段下午車流壅塞，晚上已恢復順暢通行，該路段預估在明天除夕也是重點塞車路段。轄區的國道二隊員警指出，已於轄區的國道服務區建立暢通聯絡機制，解決民眾臨時需求，也會加強服務區巡守，確保國道轄線安全。

國道第二大隊轄線涵蓋桃竹苗地區，針對10天春節連續假期，國道二隊警方說明，轄線南向易壅塞路段包括國道1號為楊梅至新竹系統、國道3號為香山至苑裡，民眾可利用離峰時段行駛或多利用替代道路台61線西濱快速道路，避開國道壅塞路段。

國道二隊警方指出，二隊員警於春節期間均與各轄內服務區服務台建立暢通聯絡機制，如遇有民眾有臨時需求時，能立即與各大隊值班台聯繫，並即時派遣線上巡邏員警前往處理，另亦會加強服務區巡守勤務，擴大服務據點。

另，提醒用路人於行車前應先檢查車輛狀況，進入服務區停車時非身障車輛勿占用身障停車格，並記得停車格編號及將門窗上鎖，貴重物品隨身攜帶，如廁後貴重物品務必再次確認帶離，春節期間快樂出門、平安返家。

國道二隊員警在春節期間加強服務區巡守以及交通安全宣導工作。圖／國道二隊提供
國道二隊員警在春節期間加強服務區巡守以及交通安全宣導工作。圖／國道二隊提供

國道 春節 新竹 塞車

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