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為民服務案須先通知秘書 曾玟學質疑鍾東錦濫權

中央社／ 苗栗縣20日電
無黨籍苗栗縣議員曾玟學表示，接獲苗栗縣政府公務人員反映，各局處被要求辦理各鄉鎮為民服務案件時，事先通知各轄區秘書聯絡人，苗栗縣長鍾東錦有濫權之虞。圖／聯合報系資料照片
無黨籍苗栗縣議員曾玟學表示，接獲苗栗縣政府公務人員反映，各局處被要求辦理各鄉鎮為民服務案件時，事先通知各轄區秘書聯絡人，苗栗縣長鍾東錦有濫權之虞。圖／聯合報系資料照片

無黨籍苗栗縣議員曾玟學表示，接獲苗栗縣政府公務人員反映，各局處被要求辦理各鄉鎮為民服務案件時，事先通知各轄區秘書聯絡人，苗栗縣長鍾東錦濫權之虞。

曾玟學在社群網站臉書（Facebook）發文表示，收到苗栗基層公務員信件披露，苗縣府近日通報各單位，「為應業務需要，請本府各單位自即日起，辦理各鄉鎮市為民服務案件時（例如：工程會勘、社會救助、陳情案件等），應事先主動通知各轄區秘書聯絡人參與，以利後續案件進度追蹤」。

他說，公務員不懂事先通知意義在哪？監督案件是否依法行政？或監督承辦人是否按縣長意思辦事？或能事前向被檢舉人通風報信？工程會勘利益牽扯非小數目，辦理陳情案也有個人資料外洩疑慮，陳情人還要冒著被監督或秋後算帳風險，誰還敢相信政府？

曾玟學表示，鍾東錦做法是要全盤掌握所有事，從苗栗縣議會到苗縣府所有人都要抓在手中，但「縣長不是國王」，呼籲鍾東錦讓各業務單位秉持專業與公務員尊嚴為民服務，切勿濫權、隨意擴張權力。

苗縣府新聞發言人陳怡樺說，苗栗幅員廣闊，設各鄉鎮市秘書群初衷在於協助縣府公務體系與地方橫向聯繫溝通，提升解決地方事務效率。

她說，縣府公務員辦理為民服務案屬於公共事務範疇，本應公開透明、知會地方鄉親，也有助於杜絕以往民眾詬病的行政機關黑箱作業等疑慮，希望外界正面態度看待，日後也會加強團隊內部說明，避免不必要疑慮。

公務員 曾玟學 鍾東錦 濫權

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