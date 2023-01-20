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桃園青年體驗園區農曆初三即可預約體驗 加Line有優惠
今年春節連假長達10天，許多民眾也都安排出遊行程，桃園青年體驗學習園區擁有60項高低空體驗設施，春節期間自大年初三起有多場體驗活動供個人或團體預約，每天可供300人體驗，園區入園門票120元、半日體驗500元、1日體驗800元，即日起至29日加入青年體驗園區的官方Line帳號，還可獲得過年紅包折扣優惠券。
位在桃園新屋永安漁港旁的青年體驗學習園區，園區擁有60項高低空體驗設施、自我確保設施、CS安全弓箭、真人版手足球場等多種類型戶外設施，其中挑戰難度堪稱為大魔王等級的設施信心擊球、16米高自由落體，需要滿滿的勇氣、挑戰自我，攀上高點的瞬間，甚至還可遠眺永安漁港，感受居高臨下的快感。
青年局長侯佳齡表示，園區2019年營運時就取得美國挑戰課程技術協會場地安全的國際認證，每年場地都有安全複檢，自營運以來，已迎來超過1500個團體體驗。
園區入園門票120元、半日體驗500元、1日體驗800元，即日起至29日加入青年體驗園區的官方Line帳號，還可獲得過年紅包折扣優惠券，3月1日前均可兌換使用。團體入園更有20至50人的平日9折優惠方案，全台各級學校、企業團體、公家機關等，若有辦理課程訓練、文康活動或營隊等需求，均可報名。
侯佳齡說，園區也推出長期回饋在地方案，凡持有桃園市民卡入園門票享有9折優惠，新屋當地居民憑身分證件免費入園。體驗園區鄰近永安漁港、永安海螺文化體驗園區、綠色隧道等景點，今年4月還可以到附近的後湖溪玩獨木舟與SUP水上活動，不論是一、二日遊均有豐富的旅遊享受。
侯佳齡表示，未來青年體驗學習園區將提供多元的戶外探索教育及海線客家文化活動，且今年上半年即將取得環境教育設施場所認證，歡迎民眾體驗。
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