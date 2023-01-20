桃園青年體驗園區農曆初三即可預約體驗 加Line有優惠

今年春節連假長達10天，許多民眾也都安排出遊行程，桃園青年體驗學習園區擁有60項高低空體驗設施，春節期間自大年初三起有多場體驗活動供個人或團體預約，每天可供300人體驗，園區入園門票120元、半日體驗500元、1日體驗800元，即日起至29日加入青年體驗園區的官方Line帳號，還可獲得過年紅包折扣優惠券。

位在桃園新屋永安漁港旁的青年體驗學習園區，園區擁有60項高低空體驗設施、自我確保設施、CS安全弓箭、真人版手足球場等多種類型戶外設施，其中挑戰難度堪稱為大魔王等級的設施信心擊球、16米高自由落體，需要滿滿的勇氣、挑戰自我，攀上高點的瞬間，甚至還可遠眺永安漁港，感受居高臨下的快感。

青年局長侯佳齡表示，園區2019年營運時就取得美國挑戰課程技術協會場地安全的國際認證，每年場地都有安全複檢，自營運以來，已迎來超過1500個團體體驗。

園區入園門票120元、半日體驗500元、1日體驗800元，即日起至29日加入青年體驗園區的官方Line帳號，還可獲得過年紅包折扣優惠券，3月1日前均可兌換使用。團體入園更有20至50人的平日9折優惠方案，全台各級學校、企業團體、公家機關等，若有辦理課程訓練、文康活動或營隊等需求，均可報名。

侯佳齡說，園區也推出長期回饋在地方案，凡持有桃園市民卡入園門票享有9折優惠，新屋當地居民憑身分證件免費入園。體驗園區鄰近永安漁港、永安海螺文化體驗園區、綠色隧道等景點，今年4月還可以到附近的後湖溪玩獨木舟與SUP水上活動，不論是一、二日遊均有豐富的旅遊享受。