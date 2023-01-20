竹市準公托之亂！市府研訂獎勵措施 部分業者簽約回歸

新竹市準公共化托嬰中心今年傳出有20家不續約，掀起「準公托之亂」，不少家長擔心托育負擔加重紛紛向市府、民代陳情。市府社會處已在近日函文表示將針對準公托副食品費用與延托時數彈性調整，陸續有3、4家準公托申請回歸，社會處也正研訂久任獎勵金等補貼方案，期許過年後能迎回更多準公托，提供家長選擇。

新竹市這波「準公托之亂」起源自中央去年10月宣布今年要上調準公托托育人員、教保員月薪至3萬至3.6萬元，將增加業者營運成本，又加上新竹市針對準公托業者訂有月費2萬元上限，其餘副食品費用、延托時數欠缺彈性調整空間，導致部分業者不願續約，今年準公托家數從原本56家銳減至36家。

由於家長將孩子送到準公共化托嬰中心每月可獲得8500元補貼，但只要托嬰中心沒加入準公共化，只得改領一般育兒津貼5000元，每月瞬間少了3500元，且一時間難以尋覓其他合適的準公托，讓不少家長跳腳。

市府社會處指出，去年已將準公托月費上限從1萬9千元調整至2萬元，針對業者反映的服務費用，原本需要依照一開始簽訂契約內容費用，也決定讓業者可在市場行情內調整副食品費及收托時數，社會處收到業者提出的調整申請後，會參考市場行情與其他托嬰中心收費標準給予彈性上調，兼顧家長領取托育補助權益及業者營運成本。

針對托育人員薪資調漲增加業者營運負擔，衛福部社家署17日也與各地方政府等單位討論，衛福部原則將採定額補助，依據收托人數補助業者20萬元到100萬元不等，若業者認為補助仍無法符合衛福部規定薪資，可申請專案認定，但須提供相關資料佐證，如服務年資、轉帳薪資、投保證明等，通過者可核實補助。

竹市府社會處說，由於部分私立托嬰中心業者對衛福部相關專案細節如何計算仍不清楚，所以持續觀望中，但市府社會處已在研訂「提供給托嬰中心設施設備更新補貼、托育人員久任獎勵金以及補助托育人員健康檢查費用等獎勵措施」，作為額外補貼。

社會處代理處長李季縈說，市長高虹安相當關心此事，社會處正積極研擬相關方案，等完成行政程序後將會周知各托嬰中心，春節連假前已陸續接到3、4家業者重返準公托的申請，也有些業者持續向市府洽詢政策細節，待年後備齊資料就會提出申請，市府會盡力與托幼業者溝通協調，創造多贏局面。