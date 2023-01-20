張善政視察春節疏運 親發福袋民眾超興奮

桃園市長張善政今天上午9點開始接連前往桃捷行控中心、高鐵桃園站、台鐵中壢及台鐵桃園車站關心春節疏運情況，現場也發送春節福袋給返鄉民眾。張表示，他要特別感謝全體人員春節期間不辭辛勞，努力成為旅客疏運的最暖後盾，也勉勵大家堅守崗位，提供安全、優質的運輸服務。

張善政今天一早先到捷運公司行控中心聽取春節疏運簡報，慰勞第一線值班人員，並透過全線廣播系統，向沿線車站旅客拜年，隨後他再到台鐵桃園車站，發送春節福袋給返鄉民眾。不少旅客見到市長本人，都非常興奮。

張善政表示，今年年假比較多天，民眾可以分批返鄉，今天大致看一下鐵路疏運狀況，人潮雖有點多但秩序還不錯，看了非常高興、安心許多，也感謝鐵路警察維持秩序和治安。

市府交通局表示，今年春節連續假期長達10天，因應旅客需求，台鐵已全線加開287列次（南下行經桃園7班次、北上行經桃園6班次）、加掛144輛次車廂，高鐵也加開454班次（南下、北上行經桃園均為46班次），桃園捷運則維持現行時刻表，並視疏運狀況調整班次。

市府表示，交通局官網已統整航空、道路、軌道、公共運輸等相關交通資訊和服務電話，推薦市民可使用免費的「桃園輕鬆GO」手機APP，內容包含各運具資訊，也提供行程與路徑規畫，讓民眾順利掌握即時交通資訊，春節交通不打結。