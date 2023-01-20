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台知、科三計畫續躺內政部審議 楊文科訪營建署促速審
新竹科學園區三期計畫與台灣知識旗艦園區兩項重大計畫，新竹縣長楊文科列入其「五支箭」重點施政，但經首任4年，兩案仍在內政部審議中，沒有實質進展；楊文科認為新竹縣是全國科技重鎮，近年人口和產業快速發展，中央必須重視大新竹地區發展需求，日前他帶領縣府團隊拜訪內政部營建署長吳欣修，表達堅定推動計畫的態度。
為進一步推動台知園區和竹科三期，楊文科率縣府產業發展處長陳偉志拜訪內政部營建署長吳欣修，他強調，中央應站在輔導立場，協助地方發展，人口快速成長、產業聚集的竹北市要跟上發展步調，台知園區就必須開發，「只要中央依地方需求協助通過，其餘問題我和縣府一肩扛起！」
台知園區計畫範圍約 435公頃，畫設住宅區、商業區、產業專用區、農業區及其他公共設施用地等，將建構成為北台灣科技、資訊、金融、經濟和商業的中心。
竹科三期計畫範圍包括竹東鎮頭重里、二重里及三重里及柯湖里部分地區，主要計畫面積453.94公頃；規畫設產業專用區、住宅區、商業區、農業區等，以及包括學校用地、公園綠地、廣場及停車場的公共設施用地。
楊文科同時替企業向營建署反映需求，竹科園區仍有廠商需要土地，科學園區特定區範圍早年就已完成用地變更，竹科三期就在園區計畫範圍內，這是都市計畫裡工業區的開發，卻拖了30年沒有動。
縣府產發處說明，竹科三期縣府已依據內政部都委會第3次專案小組會議記錄，以及內政部營建署相關來函意見，審慎研析與檢討補正，並在去年11月再次提報內政部，目前由營建署安排會議中。
台知園區部分，去年8月內政部營建署請縣府補充資料，縣府於12月19日至30日辦理區段徵收意願調查作業，現在正依調查結果修正計畫中，預計近期將再提報內政部續審。
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