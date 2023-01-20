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張善政視察桃捷、高鐵疏運 發福袋給民眾沾喜氣

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長張善政（左）到桃園高鐵站查看春節疏運狀況並發放福袋給民眾沾喜氣，民眾開心合影。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（左）到桃園高鐵站查看春節疏運狀況並發放福袋給民眾沾喜氣，民眾開心合影。記者翁唯真／攝影

今為小年夜，桃園市長張善政一早就到桃捷公司視察行控中心、也到桃園高鐵站查看春節疏運狀況並發放福袋給民眾沾喜氣，張表示，目前看起來都還滿順利的，希望返鄉親友能順利回家過年。

張善政今在高鐵站發放兔年福袋時，人氣滿滿，許多民眾爭相領福袋並與她合影，張指出，一早先到桃捷看行控中心、再到高鐵站看有沒有特別多的人潮，看起來大致都還滿順利，就是希望捷運高鐵回桃園或返鄉中南部的朋友都順利搭上旅程，現在看起來一切都順利，滿安心的。

張善政也分享，剛剛還有遇到從多倫多做了近20小時飛機回國的旅客，看到他神采奕奕拿個福袋回家好過年；桃園高鐵站也表示，最近人潮都頗多，不過前天晚上、昨天下午傍晚也有返鄉人潮，今年春節假期較長，民眾有分散沒都擠在同一時段，因此疏運狀況都還滿順利的。

今為小年夜，桃園市長張善政一早就到桃捷公司視察行控中心、也到桃園高鐵站查看春節疏運狀況並發放福袋給民眾沾喜氣。記者翁唯真／攝影
今為小年夜，桃園市長張善政一早就到桃捷公司視察行控中心、也到桃園高鐵站查看春節疏運狀況並發放福袋給民眾沾喜氣。記者翁唯真／攝影

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