張善政視察桃捷、高鐵疏運 發福袋給民眾沾喜氣

今為小年夜，桃園市長張善政一早就到桃捷公司視察行控中心、也到桃園高鐵站查看春節疏運狀況並發放福袋給民眾沾喜氣，張表示，目前看起來都還滿順利的，希望返鄉親友能順利回家過年。

張善政今在高鐵站發放兔年福袋時，人氣滿滿，許多民眾爭相領福袋並與她合影，張指出，一早先到桃捷看行控中心、再到高鐵站看有沒有特別多的人潮，看起來大致都還滿順利，就是希望捷運高鐵回桃園或返鄉中南部的朋友都順利搭上旅程，現在看起來一切都順利，滿安心的。