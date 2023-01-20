如何爭取預算？張善政：鄭文燦在中央機會高 相信他關心

桃園市長張善政上任不到一個月，不過已相當關注百日政績，且時常與前朝相比，張善政今視察高鐵桃園站疏運回應，已準備要推動的營養午餐、老人三節禮金及幼兒園5歲免費大班等，都陸續按部就班上路，他不受干擾做該做的事；至於工程總體檢問題昨總顧問李鴻源到平鎮文化地下公園停車場已初步判定結構有問題，其他細部內容帶確認後會跟大家報告。

張善政表示，百日政績是所有縣市首長都要面臨的檢驗，就是平常心一步一腳印把該做的事情做好。至於綠營有些干擾，覺得不放在心上定下心做該做的事就好了。

至於工程總體檢進度，張說，先前我記者會講有3大工程，最近還有一些工程陸續也會納入，昨李鴻源已帶學者專家團隊到平鎮停車場勘查，也有初步結論，檢驗過去工程品質不是一兩天就可以完成的，需要花一點時間，這裡面有相當的專業成分在，不能急就章。初步看起來，平鎮停車場是結構設計問題偏多，這是初步結論，委員會會再細部的結論確認後，跟大家報告。

而桃園的公共工程建設可能在綠營執政時候問題還滿多的，現在也一一浮現，會不會覺得這跟執政黨的包袱太重有關，張回應，倒不會去特別說是什麼包袱，工程是一個相當深的專業，會由專業的角度切入去出問題在哪，是制度面譬如說市府人手不夠，沒辦法做到詳盡檢查或什麼，這些等看完以後會有比較詳細的結論，那在結論之前，不會去下定論說綠營的事就一定怎麼樣不好，目前講這個話應該太早，是不是會有這樣的結論也是問題。

至於地方跟中央他現在色彩不同，如何爭取一些工程預算造福市民，張說，看報導桃園前市長鄭文燦到中央服務機會高，相信如果鄭文燦真的順利到中央關心桃園的心還是一樣，所以說不是藍綠的問題，而是在位的人相信他們一樣關心桃園發展，畢竟桃園是國門，發展得好就讓台灣有光，這是大家非常清楚的共識。