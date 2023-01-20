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新竹茶花設計展農曆春節登場 拍賣藝術創作捐助弱勢生

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市柴橋里民活動中心即日起至29日展出「新竹茶花設計展－山境之花」展。圖／新竹市茶花園藝研究學會提供
新竹市柴橋里民活動中心即日起至29日展出「新竹茶花設計展－山境之花」展。圖／新竹市茶花園藝研究學會提供

農曆過年期間正是欣賞茶花的好時節，新竹市柴橋里民活動中心即日起至29日展出「新竹茶花設計展－山境之花」展，現場結合花藝、繪畫等藝術創作，傳遞大自然的花語及視覺美感。展覽中拍賣的茶花裝置藝術、繪畫作品所得則將全數捐贈給明新科技大學弱勢助學金專款使用，歡迎民眾踴躍開展。

「新竹茶花設計展－山境之花」展覽獲議長許修睿辦公室協辦，策展人洪素靜現為新竹市茶花園藝研究學會理事長，她的茶花養植多年經驗豐富，所培育出的茶花姿態曼妙並且生長於奇特造型岩石上是高難度的茶花培育技術，該茶花學會在新竹市茶花展已經邁入第16年。

新竹市茶花園藝研究學會指出，茶花一直都是國內重要的景觀植物，產地集中於新竹、桃園地區，茶花具有經濟價值，其能衍生商品如肌膚清潔沐浴，飲料與食用果醬還有茶花萃取液等，台大生物資源暨農學院實驗林管理處也與新竹茶花園藝研究學會共同開發茶花相關商品。

今年的「新竹茶花設計展－山境之花」不同於往年特別邀請日本草月流師範謝美足、林美姿，以花藝設計演繹唐朝杜甫的詩詞「客至」前半段，「舍南舍北皆春水，但見群鷗日日來，花徑不曾緣客掃，蓬門今始為君開」。首創以山茶花融入古詩境，寫詩寫景充分發揮山茶花之美，再創花藝設計創作先河。

協同展出還有裝置藝術家戴禹財其作品風格前衛造型多變，受臺灣、大陸多次邀請展出，戴禹財的創作空間以擅長的多媒材創作，運用金屬線條展現山的輪廓，並搭配上碳燒木紋裡的自然沉穩質感，襯托出一盆盆多變姿態茶花營造出呼應創新世代的茶花林。

另，國立臺灣藝術大學藝術設計博士、繪畫家張樹楦專職繪畫創作及教學，跨領域的藝術與設計背景，藝術風格擅長人文表現，並於2022年福岡美展油畫銀賞獎、獲得臺灣繪畫獲獎多次；設計領域於2021、2017獲得國際紅點設計獎、iF設計獎等經歷，也受邀茶花展展出。

洪素靜說，今年茶花設計展即日起至29日在柴橋里市民活動中心登場，展覽時間為早上9點半至下午5點，以創新求變的結合立體空間、繪畫藝術為茶花展特色，著重於空間造型、平面描繪表現藝術家作品與大自然的對話與互動關係，藉由此次茶花展覽傳遞大自然的花語及視覺美感。

新竹茶花設計展－山境之花展覽現場結合花藝與繪畫創作。圖／新竹市茶花園藝研究學會提供
新竹茶花設計展－山境之花展覽現場結合花藝與繪畫創作。圖／新竹市茶花園藝研究學會提供
新竹茶花設計展－山境之花展覽現場結合花藝與繪畫創作。圖／新竹市茶花園藝研究學會提供
新竹茶花設計展－山境之花展覽現場結合花藝與繪畫創作。圖／新竹市茶花園藝研究學會提供
新竹茶花設計展－山境之花展覽現場結合花藝與繪畫創作。圖／新竹市茶花園藝研究學會提供
新竹茶花設計展－山境之花展覽現場結合花藝與繪畫創作。圖／新竹市茶花園藝研究學會提供
新竹市柴橋里民活動中心即日起至29日展出「新竹茶花設計展－山境之花」展。圖／新竹市茶花園藝研究學會提供
新竹市柴橋里民活動中心即日起至29日展出「新竹茶花設計展－山境之花」展。圖／新竹市茶花園藝研究學會提供
新竹茶花設計展－山境之花展覽現場結合花藝與繪畫創作。圖／新竹市茶花園藝研究學會提供
新竹茶花設計展－山境之花展覽現場結合花藝與繪畫創作。圖／新竹市茶花園藝研究學會提供

新竹 園藝

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