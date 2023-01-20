「竹市最美里長」過年發限量發財金 時間地點出爐

有「新竹市最美里長」稱號的埔頂里長何芝寧在臉書上宣布，將於新春大年初一發放限量發財金，每份特製的兔年小紅包上黏貼5元硬幣，她說希望祝福大家「五福臨門」、「五路財神來報到」、「五吉（有錢）花不完」，數量有限發完為止。

何芝寧外型亮麗，去年底當選埔頂里長後頗受矚目，不僅曾穿上日式浴衣參與社區活動走秀，也和新竹市警察局合作直播，當起反詐騙宣導大使，提醒民眾在農曆春節期間要特別注意「網路購物」、「解除分期付款」及「假投資」等高發生率的詐欺案件類型。

也有「最美里長」稱號的新北市永和區永福里長陳紫渝拍攝美照製作2023月曆，受到粉絲熱烈索取。何芝寧笑說，今年沒出年曆、春聯讓大家失望了，但是有限量發財金，她也在臉書粉絲專頁貼出發財金樣式，巧思設計「Happy兔you」字樣，一旁畫上小兔的應景圖樣，相對可愛。