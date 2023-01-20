聽新聞
test
0:00 / 0:00
「竹市最美里長」過年發限量發財金 時間地點出爐
有「新竹市最美里長」稱號的埔頂里長何芝寧在臉書上宣布，將於新春大年初一發放限量發財金，每份特製的兔年小紅包上黏貼5元硬幣，她說希望祝福大家「五福臨門」、「五路財神來報到」、「五吉（有錢）花不完」，數量有限發完為止。
何芝寧外型亮麗，去年底當選埔頂里長後頗受矚目，不僅曾穿上日式浴衣參與社區活動走秀，也和新竹市警察局合作直播，當起反詐騙宣導大使，提醒民眾在農曆春節期間要特別注意「網路購物」、「解除分期付款」及「假投資」等高發生率的詐欺案件類型。
也有「最美里長」稱號的新北市永和區永福里長陳紫渝拍攝美照製作2023月曆，受到粉絲熱烈索取。何芝寧笑說，今年沒出年曆、春聯讓大家失望了，但是有限量發財金，她也在臉書粉絲專頁貼出發財金樣式，巧思設計「Happy兔you」字樣，一旁畫上小兔的應景圖樣，相對可愛。
發財金上也寫上「埔頂里長何芝寧恭祝玉兔迎春、五福臨門」吉祥話向大家拜年。何芝寧說，她特地準備的5元發財金將於後天（22日）大年初一上午9點在埔頂里慈雲庵發放，數量有限送完為止，祝福大家新年快樂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言