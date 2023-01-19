企業做愛心捐50萬設備給桃消防 中壢工廟祈福求平安

1月19日為119消防節，桃龍潭區中友機電工程股份有限公司為提升消防救護量能，今捐贈消防第四大隊龍潭及高平分隊約50萬元的救護器材設備，盼盡微薄的社會責任；桃消防局副局長趙興中今也率第二大隊中壢消防、義消人員至中壢仁海宮與慈惠堂舉辦祈福活動保佑平安。

中友機電工程股份有限公司為國內大型機電工程公司，營運主要為承攬各式變電站及電力系統建置工程，業務涵蓋高鐵、桃園機捷等重大建設。今年恰逢成立30周年，為回饋社會捐贈貫徹實現企業社會責任的理念及協助消防局提升救災救護能量，特別捐贈龍潭及高平分隊救護器材設備，以執行各項勤業務使用。

消防第四大隊表示，龍潭及高平分隊去年救護案件合計高達近5600件、火災及其他救災案件近400件；消防局長龔永信也相當感謝中友機電此次捐贈的消防及救護裝備，相關軟硬體設備能更有效輔助災害搶救及緊急救護任務，對於消防工作的執行與推動如虎添翼。

仁海宮和慈惠堂都是中壢重要的信仰中心，每逢重要節慶總吸引許多信眾前往祈福，且對於各項社會公益活動也是不遺餘力，近幾年捐贈消防車、勤務車、火災現場勘驗車及災情勘查車皆不遺於力，展現政府資源有限，民力無窮的意念。