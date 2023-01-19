家長安心過年 苗縣育兒津貼、5歲就學補助入帳

苗栗縣政府今天表示，因應農曆春節假期長達10天，原訂月底發放的112年1月份育兒津貼及5歲幼兒就學補助，提前於今天全數入帳，盼讓家長安心過好年。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，「育有未滿2歲兒童育兒津貼」原發放日期為1月30日，考量農曆春節年假長達10天，將發放日期提前，經各鄉鎮市公所加速審核作業，包含112年1月份的2歲至未滿5歲幼兒育兒津貼及5歲幼兒就學補助，今天全數撥入家長指定帳戶。

縣府表示，配合中央政府「我國少子女化對策計畫」及「0到6歲國家一起養育兒政策」，且為照顧更多育兒家庭以減輕家長負擔，自今年1月起，2至未滿5歲育兒津貼取消排富規定，綜合所得稅稅率達20%以上的家庭也能申請，依胎次不同發放新台幣5000至7000元育兒津貼。

另外，5至未滿6歲幼兒就學補助也放寬條件，原本5歲至就讀國小前，只補助就讀一般私立幼兒園幼兒，現在沒有就學的幼兒也可依胎次申請每個月5000至7000元補助，新制將讓0至6歲幼童照顧更為全面。

縣府提醒家長留意津貼入帳情形，若為符合補助資格但尚未申請的家長，可洽詢幼兒戶籍所在地鄉鎮市公所，以保障自身權益。