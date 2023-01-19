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攻城獅、「安西教練」作東 邀員東國中球員看《灌籃高手》

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
有安西教練之稱的新竹縣長楊文科，今天攜手PLG職籃新竹街口攻城獅隊，包場邀請員東國中籃球隊球員觀看動畫電影《灌籃高手》。圖／縣府提供
有安西教練之稱的新竹縣長楊文科，今天攜手PLG職籃新竹街口攻城獅隊，包場邀請員東國中籃球隊球員觀看動畫電影《灌籃高手》。圖／縣府提供

知名籃球動畫電影《灌籃高手》現正熱映中，有安西教練之稱的新竹縣長楊文科，今天攜手PLG職籃新竹街口攻城獅隊，包場邀請員東國中籃球隊球員，一起到竹北市享平方百老匯影城觀影；楊文科勉勵小球員，要學習灌籃高手傳達的「永不放棄」精神，認真地做好每一件事。

員東國中籃球隊隊員受邀看電影，每個人都既期待又興奮；球員湯恩碩說，他最喜歡的角色是櫻木花道，「因為他很強」，希望自己可以學習電影角色的精神，在籃球路上堅持下去。球員張慕凡說則希望自己所屬員東國中籃球隊，可以像電影裡的湘北隊一樣，有凝聚力且永不放棄。

楊文科說，灌籃高手的電影情節和新竹街口攻城獅隊很相似，從一開始不被看好，直到去年突破層層關卡，躋身爭奪冠軍行列；新竹攻城獅隊的球風，正是不到最後一刻絕不放棄！他勉勵員東國中籃球小將們，一要學習這樣的精神，認真做好每一件事。

縣府教育局表示，縣府深耕基層籃球，與攻城獅隊合作，要齊心打造全台頂尖籃球隊，以及最高規格主場。成軍8年的員東國中籃球隊，是新竹縣第一支甲組球隊，也在111年參加全國中學校際籃球賽榮獲亞軍，締造隊史最佳成績。

新竹縣長楊文科（左）與PLG職籃新竹街口攻城獅隊球員高國豪（右）合影。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科（左）與PLG職籃新竹街口攻城獅隊球員高國豪（右）合影。圖／縣府提供
有安西教練之稱的新竹縣長楊文科，今天攜手PLG職籃新竹街口攻城獅隊，包場邀請員東國中籃球隊球員觀看動畫電影《灌籃高手》。圖／縣府提供
有安西教練之稱的新竹縣長楊文科，今天攜手PLG職籃新竹街口攻城獅隊，包場邀請員東國中籃球隊球員觀看動畫電影《灌籃高手》。圖／縣府提供

新竹 電影 楊文科

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